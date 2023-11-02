BAFL 39.89 Increased By ▲ 0.39 (0.99%)
BIPL 21.61 Increased By ▲ 1.51 (7.51%)
BOP 4.31 Increased By ▲ 0.08 (1.89%)
CNERGY 3.90 Decreased By ▼ -0.05 (-1.27%)
DFML 15.40 Decreased By ▼ -0.10 (-0.65%)
DGKC 55.50 Increased By ▲ 1.80 (3.35%)
FABL 24.70 Increased By ▲ 0.10 (0.41%)
FCCL 13.85 No Change ▼ 0.00 (0%)
FFL 6.90 Increased By ▲ 0.16 (2.37%)
GGL 11.14 Increased By ▲ 0.84 (8.16%)
HBL 95.50 Increased By ▲ 1.94 (2.07%)
HUBC 104.00 Increased By ▲ 2.51 (2.47%)
HUMNL 5.62 Decreased By ▼ -0.03 (-0.53%)
KEL 3.22 Decreased By ▼ -0.13 (-3.88%)
LOTCHEM 25.39 Decreased By ▼ -0.29 (-1.13%)
MLCF 36.24 Increased By ▲ 0.36 (1%)
OGDC 100.68 Increased By ▲ 0.18 (0.18%)
PAEL 13.91 Increased By ▲ 0.37 (2.73%)
PIBTL 4.63 Decreased By ▼ -0.05 (-1.07%)
PIOC 105.51 Increased By ▲ 2.11 (2.04%)
PPL 81.18 Decreased By ▼ -0.17 (-0.21%)
PRL 21.58 Increased By ▲ 0.83 (4%)
SILK 0.95 Decreased By ▼ -0.02 (-2.06%)
SNGP 51.70 Decreased By ▼ -0.50 (-0.96%)
SSGC 10.19 Decreased By ▼ -0.11 (-1.07%)
TELE 7.21 Increased By ▲ 0.32 (4.64%)
TPLP 12.14 Decreased By ▼ -0.06 (-0.49%)
TRG 71.50 Increased By ▲ 1.84 (2.64%)
UNITY 24.00 Decreased By ▼ -0.02 (-0.08%)
WTL 1.29 Increased By ▲ 0.01 (0.78%)
BR100 5,334 Increased By 46.8 (0.89%)
BR30 18,505 Increased By 242.6 (1.33%)
KSE100 52,343 Increased By 422.4 (0.81%)
KSE30 17,904 Increased By 121.9 (0.69%)
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Nov 02, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2023-11-02

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 01, 2023)...
Recorder Report Published 02 Nov, 2023 03:15am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 01, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13300-13400
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6600-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        32000-35000
Basmati Super (new)        28000-30000
Kainat 1121                32000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             18000-23000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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