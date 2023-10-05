BAFL 38.89 Increased By ▲ 1.27 (3.38%)
BIPL 17.59 Decreased By ▼ -0.21 (-1.18%)
BOP 4.00 Increased By ▲ 0.05 (1.27%)
CNERGY 3.25 Decreased By ▼ -0.02 (-0.61%)
DFML 16.22 Decreased By ▼ -0.03 (-0.18%)
DGKC 44.02 Increased By ▲ 0.32 (0.73%)
FABL 23.23 Increased By ▲ 0.35 (1.53%)
FCCL 11.21 Decreased By ▼ -0.01 (-0.09%)
FFL 6.60 Increased By ▲ 0.10 (1.54%)
GGL 9.37 No Change ▼ 0.00 (0%)
HBL 95.13 Increased By ▲ 5.08 (5.64%)
HUBC 89.55 Increased By ▲ 0.69 (0.78%)
HUMNL 5.51 Decreased By ▼ -0.09 (-1.61%)
KEL 1.97 Increased By ▲ 0.02 (1.03%)
LOTCHEM 28.17 Increased By ▲ 0.07 (0.25%)
MLCF 30.26 Increased By ▲ 0.31 (1.04%)
OGDC 98.07 Decreased By ▼ -0.18 (-0.18%)
PAEL 10.04 Increased By ▲ 0.10 (1.01%)
PIBTL 3.75 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIOC 84.62 Decreased By ▼ -0.03 (-0.04%)
PPL 74.51 Decreased By ▼ -0.55 (-0.73%)
PRL 15.89 Increased By ▲ 0.35 (2.25%)
SILK 0.99 Increased By ▲ 0.02 (2.06%)
SNGP 46.48 Decreased By ▼ -0.71 (-1.5%)
SSGC 9.17 Decreased By ▼ -0.20 (-2.13%)
TELE 6.89 Increased By ▲ 0.02 (0.29%)
TPLP 12.29 Increased By ▲ 0.01 (0.08%)
TRG 88.39 Increased By ▲ 0.28 (0.32%)
UNITY 24.88 Decreased By ▼ -0.32 (-1.27%)
WTL 1.39 Increased By ▲ 0.14 (11.2%)
BR100 4,734 Increased By 44 (0.94%)
BR30 16,848 Increased By 164.2 (0.98%)
KSE100 47,080 Increased By 323 (0.69%)
KSE30 16,345 Increased By 143.1 (0.88%)
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Oct 05, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (October 04, 2023)...
Recorder Report Published 05 Oct, 2023 06:23am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (October 04, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      15100-15200
Gur                        21000-24000
Shakar                     21000-25000
Ghee (16 kg)                 6700-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             50000-60000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-19000
Dal Mong (Chilka)          19000-20000
Dal Mong (Washed)          20500-21500
Dal Mash (Sabat)           42000-46000
Dal Mash (Chilka)          46000-49000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         23500-24500
Masoor (salam-impor)       24000-25000
Masoor (salam-local)       35000-36000
Gram White                 30000-35000
Gram Black                 19000-22000
Dal Chana (Thin)           19000-21000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        32000-35000
Basmati Super (new)        28000-30000
Kainat 1121                32000-35000
Rice Basmati (386)         22000-25000
Basmati broken             18000-25000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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