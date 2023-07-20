BAFL 35.69 Increased By ▲ 1.34 (3.9%)
BIPL 18.24 Increased By ▲ 0.43 (2.41%)
BOP 3.97 Decreased By ▼ -0.06 (-1.49%)
CNERGY 3.04 Decreased By ▼ -0.06 (-1.94%)
DFML 13.21 Decreased By ▼ -0.01 (-0.08%)
DGKC 53.38 Decreased By ▼ -1.61 (-2.93%)
FABL 24.34 Increased By ▲ 0.57 (2.4%)
FCCL 12.00 Decreased By ▼ -0.34 (-2.76%)
FFL 6.65 Decreased By ▼ -0.07 (-1.04%)
GGL 10.95 Decreased By ▼ -0.15 (-1.35%)
HBL 78.08 Decreased By ▼ -0.42 (-0.54%)
HUBC 80.22 Increased By ▲ 0.42 (0.53%)
HUMNL 5.85 Decreased By ▼ -0.08 (-1.35%)
KEL 1.94 Decreased By ▼ -0.03 (-1.52%)
LOTCHEM 27.93 Increased By ▲ 0.03 (0.11%)
MLCF 30.09 Decreased By ▼ -0.47 (-1.54%)
OGDC 84.28 Increased By ▲ 0.27 (0.32%)
PAEL 10.90 Decreased By ▼ -0.33 (-2.94%)
PIBTL 4.22 Decreased By ▼ -0.16 (-3.65%)
PIOC 84.03 Decreased By ▼ -0.92 (-1.08%)
PPL 68.66 Increased By ▲ 1.76 (2.63%)
PRL 16.26 Decreased By ▼ -0.41 (-2.46%)
SILK 0.97 Decreased By ▼ -0.03 (-3%)
SNGP 43.96 Decreased By ▼ -0.14 (-0.32%)
SSGC 9.41 Decreased By ▼ -0.10 (-1.05%)
TELE 7.86 Decreased By ▼ -0.24 (-2.96%)
TPLP 13.22 Decreased By ▼ -0.67 (-4.82%)
TRG 102.15 Decreased By ▼ -2.40 (-2.3%)
UNITY 23.21 Decreased By ▼ -0.44 (-1.86%)
WTL 1.31 Decreased By ▼ -0.02 (-1.5%)
BR100 4,534 Increased By 19.2 (0.43%)
BR30 15,708 Decreased By -30.3 (-0.19%)
KSE100 45,095 Increased By 85.8 (0.19%)
KSE30 16,078 Increased By 110.8 (0.69%)
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Jul 20, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 19, 2023)...
Recorder Report Published 20 Jul, 2023 03:12am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 19, 2023)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7100-7900
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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