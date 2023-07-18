BAFL 34.36 Decreased By ▼ -0.88 (-2.5%)
BIPL 17.53 Decreased By ▼ -0.27 (-1.52%)
BOP 4.27 Increased By ▲ 0.65 (17.96%)
CNERGY 3.12 Decreased By ▼ -0.04 (-1.27%)
DFML 13.53 Decreased By ▼ -0.21 (-1.53%)
DGKC 55.09 Decreased By ▼ -1.39 (-2.46%)
FABL 23.12 Decreased By ▼ -0.03 (-0.13%)
FCCL 12.35 Decreased By ▼ -0.21 (-1.67%)
FFL 6.84 Increased By ▲ 0.11 (1.63%)
GGL 11.28 Increased By ▲ 0.01 (0.09%)
HBL 78.41 Increased By ▲ 0.08 (0.1%)
HUBC 79.47 Decreased By ▼ -0.53 (-0.66%)
HUMNL 5.94 Decreased By ▼ -0.09 (-1.49%)
KEL 1.99 Increased By ▲ 0.01 (0.51%)
LOTCHEM 28.24 Decreased By ▼ -0.09 (-0.32%)
MLCF 31.23 Increased By ▲ 0.13 (0.42%)
OGDC 84.93 Decreased By ▼ -0.37 (-0.43%)
PAEL 11.23 Increased By ▲ 0.02 (0.18%)
PIBTL 4.39 Decreased By ▼ -0.07 (-1.57%)
PIOC 85.28 Decreased By ▼ -1.12 (-1.3%)
PPL 68.35 Increased By ▲ 0.05 (0.07%)
PRL 17.03 Increased By ▲ 0.13 (0.77%)
SILK 0.99 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 44.73 Increased By ▲ 1.04 (2.38%)
SSGC 9.62 Increased By ▲ 0.19 (2.01%)
TELE 8.29 Decreased By ▼ -0.16 (-1.89%)
TPLP 14.03 Decreased By ▼ -0.04 (-0.28%)
TRG 103.16 Increased By ▲ 1.12 (1.1%)
UNITY 24.09 Decreased By ▼ -0.20 (-0.82%)
WTL 1.32 Increased By ▲ 0.03 (2.33%)
BR100 4,521 Decreased By -16.8 (-0.37%)
BR30 15,784 Decreased By -35.4 (-0.22%)
KSE100 45,043 Decreased By -25.4 (-0.06%)
KSE30 15,965 Decreased By -50.5 (-0.32%)
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Jul 18, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (July 17, 2023)...
Recorder Report Published 18 Jul, 2023 05:51am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (July 17, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7200-7950
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain grain crop

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