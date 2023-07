Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (July 17, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Rong Hua Bitumen Transmarine July 15, 2023 Wan MW-2 Duyen Palm Alpine July 16, 2023 Hai-1 Kernel ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Andiamo Coal Ocean World July 16, 2023 PIBT Jens Coal GSA July 14, 2023 Oldendorff ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Aurelia Palm oil Alpine July 15, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Meratus Container GAC July 15, 2023 Jayawijaya ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Meratus Jayawijaya Container GAC July 17, 2023 Jens Oldendorff Coal GSA -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= DM-Dragon Chemicals ALpine July17, 2023 Al-Daayen LNG GSA -do- Bum Shin Palm oil Alpine Waiting for berth Ellora Mogas Alpine -do- Al-Maha LPG Transmarine -do- Meratus Jayawijaya Container GAC July 17, 2023 Maersk Kinloss Container GAC July 17, 2023 MSC Greenwich Container MSC PAK -do- =============================================================================

