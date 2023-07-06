BAFL 32.83 Increased By ▲ 0.03 (0.09%)
BIPL 18.52 Decreased By ▼ -0.28 (-1.49%)
BOP 3.64 Decreased By ▼ -0.01 (-0.27%)
CNERGY 3.18 Increased By ▲ 0.04 (1.27%)
DFML 11.04 Decreased By ▼ -0.02 (-0.18%)
DGKC 54.92 Increased By ▲ 0.17 (0.31%)
FABL 22.02 Increased By ▲ 0.64 (2.99%)
FCCL 12.34 Increased By ▲ 0.04 (0.33%)
FFL 6.08 Decreased By ▼ -0.08 (-1.3%)
GGL 10.45 Decreased By ▼ -0.12 (-1.14%)
HBL 77.79 Increased By ▲ 0.99 (1.29%)
HUBC 77.28 Increased By ▲ 0.76 (0.99%)
HUMNL 5.93 Decreased By ▼ -0.07 (-1.17%)
KEL 1.90 Increased By ▲ 0.01 (0.53%)
LOTCHEM 28.09 Decreased By ▼ -0.16 (-0.57%)
MLCF 30.85 Increased By ▲ 0.85 (2.83%)
OGDC 83.89 Decreased By ▼ -1.61 (-1.88%)
PAEL 10.39 Increased By ▲ 0.47 (4.74%)
PIBTL 4.04 Increased By ▲ 0.01 (0.25%)
PIOC 87.39 Decreased By ▼ -2.01 (-2.25%)
PPL 65.03 Decreased By ▼ -0.66 (-1%)
PRL 15.75 Increased By ▲ 0.45 (2.94%)
SILK 1.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 43.14 Increased By ▲ 0.69 (1.63%)
SSGC 9.59 Increased By ▲ 0.14 (1.48%)
TELE 7.32 Increased By ▲ 0.02 (0.27%)
TPLP 13.30 Increased By ▲ 0.10 (0.76%)
TRG 98.37 Increased By ▲ 0.81 (0.83%)
UNITY 17.75 Decreased By ▼ -0.31 (-1.72%)
WTL 1.18 Increased By ▲ 0.03 (2.61%)
BR100 4,381 Increased By 11.7 (0.27%)
BR30 15,260 Increased By 27.8 (0.18%)
KSE100 43,553 Decreased By -4.2 (-0.01%)
KSE30 15,499 Increased By 0.3 (0%)
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Jul 06, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 05, 2023)...
Recorder Report Published 06 Jul, 2023 05:42am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 05, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12300-12350
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7400-8000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Grain Market Rates Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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