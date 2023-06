KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (June 27, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== MRA Securities Air Link Commun 1,000 18.00 Total/Weighted Avg. Ra 1,000 18.00 Adam Securities Aisha Steel Mill 8,500 5.29 Total/Weighted Avg. Ra 8,500 5.29 Adam Securities Al-Shaheer Corp 1,500 6.69 Total/Weighted Avg. Ra 1,500 6.69 Aba Ali H. Sec. Amreli Steels 321,000 16.00 Total/Weighted Avg. Ra 321,000 16.00 Adam Securities Askari Bank 2,000 12.53 Total/Weighted Avg. Ra 2,000 12.53 Adam Securities Attock Petroleum 500 294.95 Total/Weighted Avg. Ra 500 294.95 Alfalah CLSA Sec. Avanceon Ltd 23,750 43.00 Aba Ali H. Sec. 15,000 43.00 Total/Weighted Avg. Ra 38,750 43.00 Sakarwala Capital Azgard Nine 375,000 5.55 Total/Weighted Avg. Ra 375,000 5.55 Adam Securities B.O.Punjab 1,500 3.43 Total/Weighted Avg. Ra 1,500 3.43 Topline Securities Bank AL-Habib 100,000 42.00 Total/Weighted Avg. Ra 100,000 42.00 Growth Sec. Bankislami Pak. 275,000 16.10 Total/Weighted Avg. Ra 275,000 16.10 Adam Securities Cherat Cement 1,000 121.00 Total/Weighted Avg. Ra 1,000 121.00 Sakarwala Capital Cnergyico PK 1,700,000 2.67 Next Capital 1,000,000 4.00 Alfalah CLSA Sec. 100,000 2.88 Total/Weighted Avg. Ra 2,800,000 3.15 Intermarket Sec. D.G.K.Cement 4,411,793 52.80 Total/Weighted Avg. Ra 4,411,793 52.80 Alfalah CLSA Sec. Engro Polymer 150,000 41.81 Adam Securities 500 41.72 Total/Weighted Avg. Ra 150,500 41.81 Adam Securities Engro Powergen 1,000 21.95 Total/Weighted Avg. Ra 1,000 21.95 Adam Securities Fauji Cement 6,000 11.89 Total/Weighted Avg. Ra 6,000 11.89 Optimus Capital Fauji Fert Bin 1,000,000 11.83 Sakarwala Capital 750,000 10.30 BMA Capital 1,000,000 11.80 Adam Securities 4,500 10.98 Aba Ali H. Sec. 727,394 11.88 Total/Weighted Avg. Ra 3,481,894 11.50 Alfalah CLSA Sec. Ferozsons (Lab) 10,000 136.00 Total/Weighted Avg. Ra 10,000 136.00 Alfalah CLSA Sec. Flying Cement 12,000 5.65 Adam Securities 4,500 5.63 Total/Weighted Avg. Ra 16,500 5.64 Aba Ali H. Sec. Frieslandcampina 16,900 60.00 Total/Weighted Avg. Ra 16,900 60.00 Aba Ali H. Sec. Ghani Glo Hol 1,571,900 10.00 R.T. Securities 49,500 47.00 Total/Weighted Avg. Ra 1,621,400 11.13 Optimus Capital Habib Bank 100,000 73.23 Topline Securities 100,000 72.50 Total/Weighted Avg. Ra 200,000 72.86 EFG Hermes Habib Metropol. 3,633,000 30.50 Total/Weighted Avg. Ra 3,633,000 30.50 Dalal Sec. Hub Power Co. 330,000 69.50 Total/Weighted Avg. Ra 330,000 69.50 Adam Securities Hum Network 14,000 5.80 Aba Ali H. Sec. 600,000 6.00 Total/Weighted Avg. Ra 614,000 6.00 Alfalah CLSA Sec. Int. Ind.Ltd. 420 69.00 Total/Weighted Avg. Ra 420 69.00 Alfalah CLSA Sec. Inter.Steel Ltd 65,468 38.90 Aba Ali H. Sec. 75,500 40.00 Total/Weighted Avg. Ra 140,968 39.49 JS Global Cap. Jah.Sidd. Co. 500 9.40 Total/Weighted Avg. Ra 500 9.40 Adam Securities Kohat Cement 500 169.95 Total/Weighted Avg. Ra 500 169.95 Backers & Partners Kohinoor Spining 7,212,500 3.10 Total/Weighted Avg. Ra 7,212,500 3.10 Fortune Sec. Lalpir Power 975,000 12.80 Arif Habib Ltd. 5,000,000 16.07 Total/Weighted Avg. Ra 5,975,000 15.54 Alfalah CLSA Sec. Loads Limited 10,000 6.50 Total/Weighted Avg. Ra 10,000 6.50 Sherman Sec. Maple Leaf 4,068,744 29.00 Total/Weighted Avg. Ra 4,068,744 29.00 Adam Securities Meezan Bank 500 86.75 Total/Weighted Avg. Ra 500 86.75 Growth Sec. Mehran Sugar 228,000 35.00 Total/Weighted Avg. Ra 228,000 35.00 Alfalah CLSA Sec. Millat Tractors 1,785 392.00 Total/Weighted Avg. Ra 1,785 392.00 Growth Sec. National Bank 75,000 19.50 JS Global Cap. 500,000 19.62 Total/Weighted Avg. Ra 575,000 19.60 Fortune Sec. Netsol Tech. 50,000 74.93 Total/Weighted Avg. Ra 50,000 74.93 Fortune Sec. Nishat ChunPow 550,000 15.80 Adam Securities 1,000 16.13 Total/Weighted Avg. Ra 551,000 15.80 Fortune Sec. Octopus Digital 150,000 33.10 Total/Weighted Avg. Ra 150,000 33.10 Munir Khanani Sec. P.S.O. 1,000 102.00 Alfalah CLSA Sec. 33,100 109.00 Total/Weighted Avg. Ra 34,100 108.79 Next Capital Pace (Pak) Ltd. 800,000 3.00 Adam Securities 2,000 1.98 Total/Weighted Avg. Ra 802,000 3.00 Adam Securities Pak Elektron 6,000 9.23 Total/Weighted Avg. Ra 6,000 9.23 Sakarwala Capital Pak Int.Bulk 650,000 3.55 EFG Hermes 9,276,000 4.72 Total/Weighted Avg. Ra 9,926,000 4.64 Alfalah CLSA Sec. Pak Oilfields 61,000 400.00 Total/Weighted Avg. Ra 61,000 400.00 Fortune Sec. Pak Petroleum 75,000 56.40 Growth Sec. 25,000 58.60 Total/Weighted Avg. Ra 100,000 56.95 Growth Sec. Pak Refinery 75,000 13.68 Total/Weighted Avg. Ra 75,000 13.68 Dalal Sec. Pak Suzuki 69,000 95.20 Adam Securities 500 92.45 Total/Weighted Avg. Ra 69,500 95.18 Next Capital Quice Food 1,650,000 4.00 Total/Weighted Avg. Ra 1,650,000 4.00 Adam Securities Silk Bank Ltd 77,000 0.94 Total/Weighted Avg. Ra 77,000 0.94 R.T. Securities Sui Northern Gas 100,000 54.00 Total/Weighted Avg. Ra 100,000 54.00 Adam Securities Sui Southern Gas 500 8.65 Aba Ali H. Sec. 873,500 10.00 Total/Weighted Avg. Ra 874,000 10.00 Adam Securities Summit Bank 12,500 1.69 Total/Weighted Avg. Ra 12,500 1.69 Alfalah CLSA Sec. Tariq Glass Ind. 39,580 69.60 Adam Securities 1,000 69.50 Total/Weighted Avg. Ra 40,580 69.60 Growth Sec. Telecard Limited 200,000 6.65 Total/Weighted Avg. Ra 200,000 6.65 Alfalah CLSA Sec. The Searle Co. 42,000 38.70 Total/Weighted Avg. Ra 42,000 38.70 Adam Securities TPL Corp Ltd 2,500 5.83 Total/Weighted Avg. Ra 2,500 5.83 Fortune Sec. United Bank 75,000 110.78 Total/Weighted Avg. Ra 75,000 110.78 Alfalah CLSA Sec. Unity Foods Ltd 110,000 15.30 Total/Weighted Avg. Ra 110,000 15.30 Growth Sec. Waves Corp Ltd. 125,000 6.38 Alfalah CLSA Sec. 19,000 6.35 Adam Securities 5,000 6.25 Integrated Equities 2,324,000 6.86 Total/Weighted Avg. Ra 2,473,000 6.83 Arif Habib Ltd. WorldCall Telecom 5,000,000 1.11 Alfalah CLSA Sec. 100,000 1.11 Total/Weighted Avg. Ra 5,100,000 1.11 =========================================================================================== Total Turnover 59,213,834 ===========================================================================================

