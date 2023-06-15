AVN 48.62 Decreased By ▼ -0.70 (-1.42%)
BAFL 28.90 Increased By ▲ 0.05 (0.17%)
BOP 3.60 Decreased By ▼ -0.03 (-0.83%)
CNERGY 3.19 Decreased By ▼ -0.04 (-1.24%)
DFML 11.39 Increased By ▲ 0.89 (8.48%)
DGKC 51.28 Decreased By ▼ -0.40 (-0.77%)
EPCL 42.48 Decreased By ▼ -0.52 (-1.21%)
FCCL 12.17 Decreased By ▼ -0.08 (-0.65%)
FFL 5.98 Decreased By ▼ -0.02 (-0.33%)
FLYNG 5.85 Decreased By ▼ -0.08 (-1.35%)
GGL 10.23 Increased By ▲ 0.10 (0.99%)
HUBC 67.09 Decreased By ▼ -0.66 (-0.97%)
HUMNL 5.92 Decreased By ▼ -0.03 (-0.5%)
KAPCO 21.97 Decreased By ▼ -0.11 (-0.5%)
KEL 1.79 Decreased By ▼ -0.01 (-0.56%)
LOTCHEM 28.52 Decreased By ▼ -0.49 (-1.69%)
MLCF 28.41 Increased By ▲ 0.16 (0.57%)
NETSOL 79.94 Decreased By ▼ -1.04 (-1.28%)
OGDC 77.66 Increased By ▲ 0.26 (0.34%)
PAEL 9.56 Decreased By ▼ -0.03 (-0.31%)
PIBTL 4.30 Increased By ▲ 0.04 (0.94%)
PPL 60.05 Decreased By ▼ -0.10 (-0.17%)
PRL 14.22 Decreased By ▼ -0.30 (-2.07%)
SILK 1.05 Decreased By ▼ -0.01 (-0.94%)
SNGP 42.09 Increased By ▲ 0.07 (0.17%)
TELE 6.92 Decreased By ▼ -0.08 (-1.14%)
TPLP 14.26 Increased By ▲ 0.52 (3.78%)
TRG 95.86 Decreased By ▼ -0.74 (-0.77%)
UNITY 15.09 Decreased By ▼ -0.07 (-0.46%)
WTL 1.16 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 4,131 Decreased By -2.4 (-0.06%)
BR30 14,264 Decreased By -59.2 (-0.41%)
KSE100 41,514 Decreased By -24.3 (-0.06%)
KSE30 14,653 Decreased By -17.3 (-0.12%)
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Jun 15, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 14, 2023)...
Recorder Report Published 15 Jun, 2023 06:03am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 14, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12000-12100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7400-8000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain Grain Market grain crop

Comments

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Lahore Grain Market Rates

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