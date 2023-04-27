AVN 66.59 Decreased By ▼ -0.11 (-0.16%)
BAFL 29.50 Increased By ▲ 0.25 (0.85%)
BOP 4.02 Increased By ▲ 0.02 (0.5%)
CNERGY 3.55 No Change ▼ 0.00 (0%)
DFML 11.65 Increased By ▲ 0.18 (1.57%)
DGKC 44.69 Increased By ▲ 0.04 (0.09%)
EPCL 45.30 Decreased By ▼ -0.67 (-1.46%)
FCCL 11.71 Increased By ▲ 0.01 (0.09%)
FFL 6.32 Decreased By ▼ -0.01 (-0.16%)
FLYNG 5.90 Decreased By ▼ -0.05 (-0.84%)
GGL 11.36 Increased By ▲ 0.01 (0.09%)
HUBC 71.40 Increased By ▲ 0.10 (0.14%)
HUMNL 5.55 Increased By ▲ 0.01 (0.18%)
KAPCO 24.04 Decreased By ▼ -0.21 (-0.87%)
KEL 1.99 Increased By ▲ 0.01 (0.51%)
LOTCHEM 24.26 Decreased By ▼ -1.54 (-5.97%)
MLCF 26.84 Decreased By ▼ -0.16 (-0.59%)
NETSOL 75.19 Increased By ▲ 0.31 (0.41%)
OGDC 86.75 Decreased By ▼ -0.28 (-0.32%)
PAEL 10.75 Increased By ▲ 0.05 (0.47%)
PIBTL 3.96 Decreased By ▼ -0.04 (-1%)
PPL 67.62 Decreased By ▼ -0.38 (-0.56%)
PRL 13.95 Decreased By ▼ -0.29 (-2.04%)
SILK 1.01 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 41.64 Increased By ▲ 0.33 (0.8%)
TELE 7.86 No Change ▼ 0.00 (0%)
TPLP 14.16 Increased By ▲ 0.13 (0.93%)
TRG 109.91 Decreased By ▼ -0.30 (-0.27%)
UNITY 13.35 Increased By ▲ 0.20 (1.52%)
WTL 1.15 Increased By ▲ 0.01 (0.88%)
BR100 4,193 Increased By 7.1 (0.17%)
BR30 14,896 Decreased By -42.2 (-0.28%)
KSE100 41,200 Increased By 100.7 (0.24%)
KSE30 15,283 Decreased By -11.3 (-0.07%)
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Apr 27, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 26, 2023)...
Recorder Report Published 27 Apr, 2023 06:24am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 26, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      11200-11300
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8200-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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