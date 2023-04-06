AVN 64.50 Increased By ▲ 0.29 (0.45%)
BAFL 28.53 Decreased By ▼ -0.24 (-0.83%)
BOP 3.88 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 3.51 Increased By ▲ 0.04 (1.15%)
DFML 11.40 Increased By ▲ 0.30 (2.7%)
DGKC 43.25 Increased By ▲ 0.05 (0.12%)
EPCL 48.15 Increased By ▲ 0.08 (0.17%)
FCCL 11.73 Decreased By ▼ -0.02 (-0.17%)
FFL 5.25 Decreased By ▼ -0.12 (-2.23%)
FLYNG 6.00 Increased By ▲ 0.10 (1.69%)
GGL 10.59 Increased By ▲ 0.09 (0.86%)
HUBC 68.00 Increased By ▲ 0.42 (0.62%)
HUMNL 5.54 Decreased By ▼ -0.04 (-0.72%)
KAPCO 24.14 Increased By ▲ 0.10 (0.42%)
KEL 2.08 Increased By ▲ 0.04 (1.96%)
LOTCHEM 23.29 Increased By ▲ 0.26 (1.13%)
MLCF 25.60 Increased By ▲ 0.06 (0.23%)
NETSOL 74.40 Decreased By ▼ -0.09 (-0.12%)
OGDC 82.75 Increased By ▲ 0.25 (0.3%)
PAEL 10.60 Decreased By ▼ -0.05 (-0.47%)
PIBTL 4.03 Decreased By ▼ -0.02 (-0.49%)
PPL 63.64 Increased By ▲ 0.15 (0.24%)
PRL 12.37 Increased By ▲ 0.07 (0.57%)
SILK 1.17 Increased By ▲ 0.13 (12.5%)
SNGP 39.49 Increased By ▲ 0.35 (0.89%)
TELE 7.98 Decreased By ▼ -0.01 (-0.13%)
TPLP 14.20 Increased By ▲ 0.05 (0.35%)
TRG 107.80 Increased By ▲ 0.80 (0.75%)
UNITY 12.95 Increased By ▲ 0.11 (0.86%)
WTL 1.18 Increased By ▲ 0.02 (1.72%)
BR100 4,046 Increased By 12.1 (0.3%)
BR30 14,397 Increased By 62.5 (0.44%)
KSE100 39,717 No Change 0 (0%)
KSE30 14,762 No Change 0 (0%)
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Apr 06, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 05, 2023)...
Recorder Report Published 06 Apr, 2023 06:20am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 05, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12000-12100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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