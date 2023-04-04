AVN 64.16 Increased By ▲ 0.12 (0.19%)
BAFL 28.67 Decreased By ▼ -0.03 (-0.1%)
BOP 3.97 Decreased By ▼ -0.08 (-1.98%)
CNERGY 3.52 Increased By ▲ 0.05 (1.44%)
DFML 11.58 Decreased By ▼ -0.02 (-0.17%)
DGKC 42.95 Decreased By ▼ -0.04 (-0.09%)
EPCL 47.01 Increased By ▲ 0.25 (0.53%)
FCCL 11.70 Decreased By ▼ -0.14 (-1.18%)
FFL 5.33 Decreased By ▼ -0.06 (-1.11%)
FLYNG 5.79 Decreased By ▼ -0.06 (-1.03%)
GGL 10.51 Decreased By ▼ -0.08 (-0.76%)
HUBC 67.70 Increased By ▲ 0.50 (0.74%)
HUMNL 5.37 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
KAPCO 24.10 Decreased By ▼ -0.06 (-0.25%)
KEL 2.06 Decreased By ▼ -0.01 (-0.48%)
LOTCHEM 25.63 Increased By ▲ 0.33 (1.3%)
MLCF 25.30 Decreased By ▼ -0.55 (-2.13%)
NETSOL 73.83 Increased By ▲ 0.83 (1.14%)
OGDC 83.45 Increased By ▲ 0.70 (0.85%)
PAEL 10.83 Decreased By ▼ -0.11 (-1.01%)
PIBTL 3.95 Decreased By ▼ -0.07 (-1.74%)
PPL 64.38 Increased By ▲ 1.52 (2.42%)
PRL 12.23 Increased By ▲ 0.11 (0.91%)
SILK 0.91 Increased By ▲ 0.03 (3.41%)
SNGP 38.64 Decreased By ▼ -0.26 (-0.67%)
TELE 8.04 Increased By ▲ 0.59 (7.92%)
TPLP 14.07 Decreased By ▼ -0.03 (-0.21%)
TRG 106.86 Increased By ▲ 0.96 (0.91%)
UNITY 13.04 Decreased By ▼ -0.31 (-2.32%)
WTL 1.17 Decreased By ▼ -0.01 (-0.85%)
BR100 4,044 Decreased By -11.7 (-0.29%)
BR30 14,373 Increased By 5.9 (0.04%)
KSE100 39,890 Decreased By -110.9 (-0.28%)
KSE30 14,821 Decreased By -31.6 (-0.21%)
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Apr 04, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 03, 2023)...
Recorder Report Published 04 Apr, 2023 03:24am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 03, 2023)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                      12000-12100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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