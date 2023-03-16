AVN 66.06 Increased By ▲ 0.16 (0.24%)
BAFL 30.01 Decreased By ▼ -0.08 (-0.27%)
BOP 4.39 Decreased By ▼ -0.03 (-0.68%)
CNERGY 3.68 Decreased By ▼ -0.08 (-2.13%)
DFML 12.23 Increased By ▲ 0.13 (1.07%)
DGKC 46.33 Increased By ▲ 3.33 (7.74%)
EPCL 46.93 Decreased By ▼ -0.24 (-0.51%)
FCCL 12.53 Increased By ▲ 0.76 (6.46%)
FFL 5.58 Increased By ▲ 0.16 (2.95%)
FLYNG 6.51 Increased By ▲ 0.41 (6.72%)
GGL 11.87 Increased By ▲ 0.12 (1.02%)
HUBC 70.61 Increased By ▲ 0.21 (0.3%)
HUMNL 5.67 Decreased By ▼ -0.03 (-0.53%)
KAPCO 25.39 Decreased By ▼ -0.05 (-0.2%)
KEL 2.16 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 24.34 Increased By ▲ 0.04 (0.16%)
MLCF 27.41 Increased By ▲ 1.76 (6.86%)
NETSOL 78.52 Increased By ▲ 0.01 (0.01%)
OGDC 91.73 Increased By ▲ 0.03 (0.03%)
PAEL 11.20 Increased By ▲ 0.13 (1.17%)
PIBTL 3.93 Increased By ▲ 0.04 (1.03%)
PPL 71.11 Decreased By ▼ -0.49 (-0.68%)
PRL 13.28 Increased By ▲ 0.18 (1.37%)
SILK 0.91 Decreased By ▼ -0.03 (-3.19%)
SNGP 42.09 Decreased By ▼ -0.16 (-0.38%)
TELE 8.15 Decreased By ▼ -0.04 (-0.49%)
TPLP 15.49 Increased By ▲ 0.06 (0.39%)
TRG 112.95 Increased By ▲ 1.05 (0.94%)
UNITY 12.95 Decreased By ▼ -0.05 (-0.38%)
WTL 1.26 Decreased By ▼ -0.02 (-1.56%)
BR100 4,220 Increased By 25.2 (0.6%)
BR30 15,247 Increased By 120.4 (0.8%)
KSE100 41,874 Increased By 57.6 (0.14%)
KSE30 15,588 Increased By 5.7 (0.04%)
Brecorder Logo
Mar 16, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 15, 2023)...
Recorder Report Published 16 Mar, 2023 06:01am
Follow us

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 15, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9700-9800
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain Grain prices Grain Market grain crop

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

Consumer price inflation in Pakistan second highest in South Asia: World Bank

Release / disbursement: Rs399.68bn funds authorised for PSDP

Democracy, fiscal discipline must for uplift, says Dar

Pakistan's ex finance chief Miftah warns against any kind of debt restructuring

Police halt bid to arrest IK on LHC’s order

IK warns of ‘anarchy’ in country

US, Pakistan discuss the whole gamut of energy matters

PSO suggests Rs10/litre levy to avert default

Fuel prices increased

Urea production: Fertiliser plants to get gas till May 31st: ECC

Read more stories