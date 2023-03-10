AVN 65.95 Increased By ▲ 0.51 (0.78%)
BAFL 32.02 Increased By ▲ 0.05 (0.16%)
BOP 4.38 Increased By ▲ 0.08 (1.86%)
CNERGY 3.58 Increased By ▲ 0.12 (3.47%)
DFML 12.04 Increased By ▲ 0.24 (2.03%)
DGKC 42.92 Increased By ▲ 1.07 (2.56%)
EPCL 46.51 Decreased By ▼ -0.44 (-0.94%)
FCCL 11.98 Increased By ▲ 0.48 (4.17%)
FFL 5.12 No Change ▼ 0.00 (0%)
FLYNG 6.21 Increased By ▲ 0.21 (3.5%)
GGL 10.37 Increased By ▲ 0.17 (1.67%)
HUBC 75.94 Increased By ▲ 1.72 (2.32%)
HUMNL 5.62 Increased By ▲ 0.11 (2%)
KAPCO 25.33 Decreased By ▼ -0.17 (-0.67%)
KEL 2.09 Increased By ▲ 0.02 (0.97%)
LOTCHEM 25.28 Increased By ▲ 0.12 (0.48%)
MLCF 25.94 Increased By ▲ 0.84 (3.35%)
NETSOL 79.24 Increased By ▲ 1.14 (1.46%)
OGDC 87.19 Increased By ▲ 0.69 (0.8%)
PAEL 10.67 Increased By ▲ 0.12 (1.14%)
PIBTL 3.85 Increased By ▲ 0.28 (7.84%)
PPL 70.41 Increased By ▲ 0.56 (0.8%)
PRL 13.09 Increased By ▲ 0.44 (3.48%)
SILK 1.09 Increased By ▲ 0.11 (11.22%)
SNGP 42.01 Increased By ▲ 1.24 (3.04%)
TELE 7.64 Increased By ▲ 0.79 (11.53%)
TPLP 14.66 Increased By ▲ 0.16 (1.1%)
TRG 113.41 Increased By ▲ 1.32 (1.18%)
UNITY 12.97 Increased By ▲ 0.24 (1.89%)
WTL 1.31 Increased By ▲ 0.04 (3.15%)
BR100 4,168 Increased By 41.1 (0.99%)
BR30 14,949 Increased By 243.2 (1.65%)
KSE100 41,586 Increased By 226.6 (0.55%)
KSE30 15,663 Increased By 72.8 (0.47%)
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Mar 10, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (March 09, 2023)...
Recorder Report Published 10 Mar, 2023 03:46am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (March 09, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9700-9800
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Grain prices sugar price Grain Market Rates rice prices Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates pulses prices

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Lahore Grain Market Rates

IMF review has taken longer than it should have

Foreign assistance: $20.073bn undisbursed balance as of end Sept 2022: EAD

Economic support by Gulf countries: Pakistan hopes for positive outcome: FO

Cabinet approves Hajj and National Clean Air policies

COAS briefed about CPEC security steps

SMEs: CCP recommends new law

Import via Gwadar Port: Passco directed to transport wheat under G2G arrangements

Neelum-Jhelum surcharge: PAC directs PD to refund additional amount to masses

ADB’s IED rates tech aid for supporting economic corridor successful, relevant

Flood telemetry system: master plan readied

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