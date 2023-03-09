AVN 65.26 Increased By ▲ 0.01 (0.02%)
BAFL 31.90 Decreased By ▼ -0.10 (-0.31%)
BOP 4.31 Decreased By ▼ -0.04 (-0.92%)
CNERGY 3.46 Decreased By ▼ -0.04 (-1.14%)
DFML 11.81 Decreased By ▼ -0.11 (-0.92%)
DGKC 41.75 Decreased By ▼ -0.26 (-0.62%)
EPCL 46.95 Decreased By ▼ -0.15 (-0.32%)
FCCL 11.55 Increased By ▲ 0.02 (0.17%)
FFL 5.10 Increased By ▲ 0.03 (0.59%)
FLYNG 6.02 Increased By ▲ 0.02 (0.33%)
GGL 10.22 Decreased By ▼ -0.02 (-0.2%)
HUBC 74.05 Increased By ▲ 1.50 (2.07%)
HUMNL 5.52 Increased By ▲ 0.02 (0.36%)
KAPCO 25.48 Decreased By ▼ -0.31 (-1.2%)
KEL 2.06 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 25.15 Decreased By ▼ -0.11 (-0.44%)
MLCF 25.06 Decreased By ▼ -0.23 (-0.91%)
NETSOL 77.91 Increased By ▲ 0.28 (0.36%)
OGDC 86.29 Increased By ▲ 1.29 (1.52%)
PAEL 10.59 Increased By ▲ 0.01 (0.09%)
PIBTL 3.55 Decreased By ▼ -0.12 (-3.27%)
PPL 69.78 Increased By ▲ 0.83 (1.2%)
PRL 12.67 Decreased By ▼ -0.01 (-0.08%)
SILK 0.98 Increased By ▲ 0.09 (10.11%)
SNGP 40.63 Increased By ▲ 0.14 (0.35%)
TELE 6.84 Decreased By ▼ -0.30 (-4.2%)
TPLP 14.57 Increased By ▲ 0.07 (0.48%)
TRG 111.69 Decreased By ▼ -0.63 (-0.56%)
UNITY 12.69 Decreased By ▼ -0.13 (-1.01%)
WTL 1.27 Decreased By ▼ -0.01 (-0.78%)
BR100 4,127 Increased By 24.8 (0.6%)
BR30 14,706 Increased By 170.6 (1.17%)
KSE100 41,359 Increased By 24.2 (0.06%)
KSE30 15,590 Increased By 62.6 (0.4%)
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Mar 09, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 08, 2023)...
Recorder Report Published 09 Mar, 2023 06:23am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 08, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9700-9800
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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