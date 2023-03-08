AVN 65.22 Increased By ▲ 0.14 (0.22%)
BAFL 32.00 Decreased By ▼ -0.50 (-1.54%)
BOP 4.35 Decreased By ▼ -0.06 (-1.36%)
CNERGY 3.51 No Change ▼ 0.00 (0%)
DFML 11.91 Decreased By ▼ -0.16 (-1.33%)
DGKC 42.04 Increased By ▲ 1.03 (2.51%)
EPCL 46.98 Decreased By ▼ -0.12 (-0.25%)
FCCL 11.69 Increased By ▲ 0.34 (3%)
FFL 5.06 Increased By ▲ 0.11 (2.22%)
FLYNG 6.08 Increased By ▲ 0.25 (4.29%)
GGL 10.26 Increased By ▲ 0.04 (0.39%)
HUBC 72.21 Decreased By ▼ -0.24 (-0.33%)
HUMNL 5.52 Decreased By ▼ -0.10 (-1.78%)
KAPCO 25.78 Decreased By ▼ -3.20 (-11.04%)
KEL 2.06 Decreased By ▼ -0.04 (-1.9%)
LOTCHEM 25.25 Increased By ▲ 0.14 (0.56%)
MLCF 25.51 Increased By ▲ 1.06 (4.34%)
NETSOL 77.83 Increased By ▲ 0.23 (0.3%)
OGDC 85.30 Decreased By ▼ -1.45 (-1.67%)
PAEL 10.71 Increased By ▲ 0.36 (3.48%)
PIBTL 3.68 Decreased By ▼ -0.02 (-0.54%)
PPL 69.11 Decreased By ▼ -0.88 (-1.26%)
PRL 12.66 Decreased By ▼ -0.15 (-1.17%)
SILK 0.89 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 40.60 Decreased By ▼ -0.50 (-1.22%)
TELE 7.12 Increased By ▲ 0.19 (2.74%)
TPLP 14.54 Decreased By ▼ -0.07 (-0.48%)
TRG 112.22 Increased By ▲ 0.07 (0.06%)
UNITY 12.78 Decreased By ▼ -0.06 (-0.47%)
WTL 1.29 Decreased By ▼ -0.03 (-2.27%)
BR100 4,103 Decreased By -5.7 (-0.14%)
BR30 14,535 Decreased By -58.8 (-0.4%)
KSE100 41,335 Decreased By -99.6 (-0.24%)
KSE30 15,527 Decreased By -48.7 (-0.31%)
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Mar 08, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (March 07, 2023)...
Recorder Report Published 08 Mar, 2023 06:20am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (March 07, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9700-9800
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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