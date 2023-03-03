AVN 61.96 Increased By ▲ 0.06 (0.1%)
BAFL 31.35 Increased By ▲ 0.35 (1.13%)
BOP 4.36 Decreased By ▼ -0.09 (-2.02%)
CNERGY 3.39 Decreased By ▼ -0.02 (-0.59%)
DFML 11.40 Decreased By ▼ -0.40 (-3.39%)
DGKC 39.44 Decreased By ▼ -0.41 (-1.03%)
EPCL 46.18 Increased By ▲ 2.18 (4.95%)
FCCL 11.34 Decreased By ▼ -0.20 (-1.73%)
FFL 4.89 Increased By ▲ 0.26 (5.62%)
FLYNG 5.72 Decreased By ▼ -0.10 (-1.72%)
GGL 9.87 Decreased By ▼ -0.04 (-0.4%)
HUBC 72.04 Increased By ▲ 1.44 (2.04%)
HUMNL 5.49 Increased By ▲ 0.01 (0.18%)
KAPCO 28.84 Decreased By ▼ -0.05 (-0.17%)
KEL 2.06 Decreased By ▼ -0.04 (-1.9%)
LOTCHEM 24.20 Decreased By ▼ -0.10 (-0.41%)
MLCF 23.81 Decreased By ▼ -0.44 (-1.81%)
NETSOL 72.90 Decreased By ▼ -0.72 (-0.98%)
OGDC 82.04 Increased By ▲ 1.29 (1.6%)
PAEL 9.95 Decreased By ▼ -0.35 (-3.4%)
PIBTL 3.72 Decreased By ▼ -0.03 (-0.8%)
PPL 62.96 Increased By ▲ 1.26 (2.04%)
PRL 12.21 Decreased By ▼ -0.19 (-1.53%)
SILK 0.89 Increased By ▲ 0.02 (2.3%)
SNGP 39.03 Increased By ▲ 0.13 (0.33%)
TELE 5.52 Decreased By ▼ -0.02 (-0.36%)
TPLP 14.32 Decreased By ▼ -0.41 (-2.78%)
TRG 108.63 Decreased By ▼ -2.22 (-2%)
UNITY 12.70 Decreased By ▼ -0.14 (-1.09%)
WTL 1.27 Decreased By ▼ -0.04 (-3.05%)
BR100 4,025 Increased By 30.4 (0.76%)
BR30 14,031 Increased By 68.9 (0.49%)
KSE100 40,671 Increased By 258.1 (0.64%)
KSE30 15,313 Increased By 160.3 (1.06%)
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Mar 03, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (March 02, 2023)...
Recorder Report Published 03 Mar, 2023 06:12am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (March 02, 2023)

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Per 100 kg
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Sugar                        9300-9400
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans (Lobia) 20000-22500
Red Kidney Beans (Lobia)   32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

Jul-Jan: $6.134bn borrowed from multiple sources

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