AVN 62.21 Decreased By ▼ -0.79 (-1.25%)
BAFL 31.08 Increased By ▲ 0.08 (0.26%)
BOP 4.40 Decreased By ▼ -0.02 (-0.45%)
CNERGY 3.42 Decreased By ▼ -0.06 (-1.72%)
DFML 11.76 Increased By ▲ 1.05 (9.8%)
DGKC 39.83 Decreased By ▼ -0.18 (-0.45%)
EPCL 44.33 Increased By ▲ 0.18 (0.41%)
FCCL 11.50 Increased By ▲ 0.04 (0.35%)
FFL 4.61 Decreased By ▼ -0.02 (-0.43%)
FLYNG 5.79 Decreased By ▼ -0.04 (-0.69%)
GGL 9.92 Increased By ▲ 0.02 (0.2%)
HUBC 70.48 No Change ▼ 0.00 (0%)
HUMNL 5.50 Decreased By ▼ -0.10 (-1.79%)
KAPCO 28.94 Increased By ▲ 0.34 (1.19%)
KEL 2.10 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 24.31 Increased By ▲ 0.26 (1.08%)
MLCF 24.22 Decreased By ▼ -0.58 (-2.34%)
NETSOL 73.98 Increased By ▲ 0.48 (0.65%)
OGDC 80.85 Decreased By ▼ -1.25 (-1.52%)
PAEL 10.22 Increased By ▲ 0.08 (0.79%)
PIBTL 3.76 Decreased By ▼ -0.01 (-0.27%)
PPL 61.89 Decreased By ▼ -0.61 (-0.98%)
PRL 12.41 Decreased By ▼ -0.09 (-0.72%)
SILK 0.87 Decreased By ▼ -0.02 (-2.25%)
SNGP 39.20 Decreased By ▼ -0.40 (-1.01%)
TELE 5.56 Increased By ▲ 0.01 (0.18%)
TPLP 14.82 Decreased By ▼ -0.01 (-0.07%)
TRG 112.10 Increased By ▲ 2.91 (2.67%)
UNITY 12.82 Decreased By ▼ -0.08 (-0.62%)
WTL 1.31 Increased By ▲ 0.03 (2.34%)
BR100 3,995 Decreased By -11.6 (-0.29%)
BR30 13,962 Decreased By -35.1 (-0.25%)
KSE100 40,413 Decreased By -97.6 (-0.24%)
KSE30 15,153 Decreased By -33.8 (-0.22%)
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Mar 02, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 01, 2023)...
Recorder Report Published 02 Mar, 2023 06:23am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 01, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9300-9400
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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