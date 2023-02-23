AVN 65.78 Increased By ▲ 1.78 (2.78%)
BAFL 30.44 Increased By ▲ 0.06 (0.2%)
BOP 4.50 Decreased By ▼ -0.15 (-3.23%)
CNERGY 3.68 Increased By ▲ 0.05 (1.38%)
DFML 12.53 Increased By ▲ 0.66 (5.56%)
DGKC 41.58 Increased By ▲ 1.09 (2.69%)
EPCL 45.95 Decreased By ▼ -0.15 (-0.33%)
FCCL 11.75 Increased By ▲ 0.20 (1.73%)
FFL 5.05 Increased By ▲ 0.14 (2.85%)
FLYNG 5.85 Increased By ▲ 0.15 (2.63%)
GGL 10.35 Increased By ▲ 0.08 (0.78%)
HUBC 68.34 Increased By ▲ 2.73 (4.16%)
HUMNL 5.57 Increased By ▲ 0.13 (2.39%)
KAPCO 28.30 Increased By ▲ 0.34 (1.22%)
KEL 2.26 Increased By ▲ 0.06 (2.73%)
LOTCHEM 24.99 Increased By ▲ 0.03 (0.12%)
MLCF 24.03 Increased By ▲ 2.12 (9.68%)
NETSOL 77.94 Increased By ▲ 1.14 (1.48%)
OGDC 90.78 Increased By ▲ 1.06 (1.18%)
PAEL 11.01 Increased By ▲ 0.06 (0.55%)
PIBTL 4.04 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 70.53 Decreased By ▼ -0.96 (-1.34%)
PRL 13.23 Increased By ▲ 0.32 (2.48%)
SILK 0.87 Increased By ▲ 0.05 (6.1%)
SNGP 42.14 Increased By ▲ 0.79 (1.91%)
TELE 5.87 Increased By ▲ 0.22 (3.89%)
TPLP 14.88 Increased By ▲ 0.07 (0.47%)
TRG 116.52 Increased By ▲ 4.22 (3.76%)
UNITY 13.84 Increased By ▲ 0.20 (1.47%)
WTL 1.26 Increased By ▲ 0.11 (9.57%)
BR100 4,123 Increased By 35.9 (0.88%)
BR30 14,617 Increased By 100.5 (0.69%)
KSE100 41,168 Increased By 217.8 (0.53%)
KSE30 15,528 Increased By 95.6 (0.62%)
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Feb 23, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 22, 2023)...
Recorder Report Published 23 Feb, 2023 05:52am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 22, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9300-9400
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8900-9200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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