AVN 65.82 Increased By ▲ 1.84 (2.88%)
BAFL 30.42 Increased By ▲ 0.04 (0.13%)
BOP 4.56 Decreased By ▼ -0.08 (-1.72%)
CNERGY 3.69 Increased By ▲ 0.07 (1.93%)
DFML 11.53 Decreased By ▼ -0.33 (-2.78%)
DGKC 41.08 Increased By ▲ 0.63 (1.56%)
EPCL 46.13 Decreased By ▼ -0.15 (-0.32%)
FCCL 11.59 Increased By ▲ 0.04 (0.35%)
FFL 4.93 Increased By ▲ 0.04 (0.82%)
FLYNG 5.73 Increased By ▲ 0.03 (0.53%)
GGL 10.34 Increased By ▲ 0.14 (1.37%)
HUBC 66.60 Increased By ▲ 1.00 (1.52%)
HUMNL 5.51 Increased By ▲ 0.06 (1.1%)
KAPCO 27.94 Decreased By ▼ -0.02 (-0.07%)
KEL 2.20 Increased By ▲ 0.02 (0.92%)
LOTCHEM 25.08 Increased By ▲ 0.12 (0.48%)
MLCF 22.36 Increased By ▲ 0.32 (1.45%)
NETSOL 78.15 Increased By ▲ 1.50 (1.96%)
OGDC 91.23 Increased By ▲ 2.06 (2.31%)
PAEL 11.00 Increased By ▲ 0.05 (0.46%)
PIBTL 4.02 Decreased By ▼ -0.02 (-0.5%)
PPL 71.89 Increased By ▲ 0.84 (1.18%)
PRL 13.26 Increased By ▲ 0.32 (2.47%)
SILK 0.85 Increased By ▲ 0.03 (3.66%)
SNGP 41.33 Decreased By ▼ -0.04 (-0.1%)
TELE 5.76 Increased By ▲ 0.10 (1.77%)
TPLP 14.99 Increased By ▲ 0.15 (1.01%)
TRG 116.14 Increased By ▲ 3.84 (3.42%)
UNITY 13.54 Decreased By ▼ -0.10 (-0.73%)
WTL 1.17 Increased By ▲ 0.01 (0.86%)
BR100 4,087 Increased By 28.4 (0.7%)
BR30 14,517 Increased By 195.8 (1.37%)
KSE100 40,950 Increased By 276.2 (0.68%)
KSE30 15,433 Increased By 107.7 (0.7%)
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Feb 22, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 21, 2023)...
Recorder Report Published 22 Feb, 2023 03:30am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 21, 2023)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                        9300-9400
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8900-9200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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