AVN 63.97 Decreased By ▼ -0.98 (-1.51%)
BAFL 30.29 Decreased By ▼ -0.46 (-1.5%)
BOP 4.66 Decreased By ▼ -0.09 (-1.89%)
CNERGY 3.63 Decreased By ▼ -0.02 (-0.55%)
DFML 11.87 Decreased By ▼ -0.83 (-6.54%)
DGKC 40.39 Decreased By ▼ -0.56 (-1.37%)
EPCL 46.15 Decreased By ▼ -0.55 (-1.18%)
FCCL 11.51 Decreased By ▼ -0.12 (-1.03%)
FFL 4.91 Decreased By ▼ -0.10 (-2%)
FLYNG 5.74 Decreased By ▼ -0.15 (-2.55%)
GGL 10.27 Decreased By ▼ -0.32 (-3.02%)
HUBC 65.73 Decreased By ▼ -1.02 (-1.53%)
HUMNL 5.45 Decreased By ▼ -0.11 (-1.98%)
KAPCO 28.00 Decreased By ▼ -0.40 (-1.41%)
KEL 2.18 Decreased By ▼ -0.07 (-3.11%)
LOTCHEM 25.04 Decreased By ▼ -0.41 (-1.61%)
MLCF 21.98 Decreased By ▼ -0.21 (-0.95%)
NETSOL 76.74 Decreased By ▼ -1.80 (-2.29%)
OGDC 89.72 Decreased By ▼ -4.59 (-4.87%)
PAEL 10.94 Decreased By ▼ -0.16 (-1.44%)
PIBTL 4.03 Decreased By ▼ -0.06 (-1.47%)
PPL 71.19 Decreased By ▼ -3.83 (-5.11%)
PRL 12.99 Decreased By ▼ -0.11 (-0.84%)
SILK 0.80 Decreased By ▼ -0.07 (-8.05%)
SNGP 41.36 Decreased By ▼ -1.94 (-4.48%)
TELE 5.65 Decreased By ▼ -0.10 (-1.74%)
TPLP 15.03 Decreased By ▼ -0.16 (-1.05%)
TRG 112.59 Decreased By ▼ -2.51 (-2.18%)
UNITY 13.59 Decreased By ▼ -0.17 (-1.24%)
WTL 1.16 Decreased By ▼ -0.04 (-3.33%)
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BR30 14,321 Decreased By -400.9 (-2.72%)
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KSE30 15,325 Decreased By -180.2 (-1.16%)
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Feb 21, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 20, 2023)...
Recorder Report Published 21 Feb, 2023 05:57am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 20, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9100-9200
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8900-9200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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