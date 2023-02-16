AVN 64.91 Increased By ▲ 0.17 (0.26%)
BAFL 30.22 Increased By ▲ 0.11 (0.37%)
BOP 4.91 Decreased By ▼ -0.17 (-3.35%)
CNERGY 3.71 No Change ▼ 0.00 (0%)
DFML 13.18 Decreased By ▼ -0.05 (-0.38%)
DGKC 41.43 Increased By ▲ 0.29 (0.7%)
EPCL 46.97 Increased By ▲ 0.56 (1.21%)
FCCL 11.69 Increased By ▲ 0.03 (0.26%)
FFL 5.20 Increased By ▲ 0.16 (3.17%)
FLYNG 5.91 Decreased By ▼ -0.04 (-0.67%)
GGL 10.78 Increased By ▲ 0.01 (0.09%)
HUBC 67.15 Increased By ▲ 1.99 (3.05%)
HUMNL 5.62 Increased By ▲ 0.02 (0.36%)
KAPCO 28.59 Decreased By ▼ -0.08 (-0.28%)
KEL 2.25 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 25.32 Decreased By ▼ -0.19 (-0.74%)
MLCF 22.10 Increased By ▲ 0.30 (1.38%)
NETSOL 76.35 Decreased By ▼ -0.65 (-0.84%)
OGDC 95.78 Increased By ▲ 1.79 (1.9%)
PAEL 11.09 Decreased By ▼ -0.01 (-0.09%)
PIBTL 4.13 Decreased By ▼ -0.02 (-0.48%)
PPL 77.54 Increased By ▲ 0.49 (0.64%)
PRL 13.19 Increased By ▲ 0.11 (0.84%)
SILK 0.90 Increased By ▲ 0.02 (2.27%)
SNGP 44.05 Increased By ▲ 0.06 (0.14%)
TELE 5.95 Increased By ▲ 0.04 (0.68%)
TPLP 15.77 Increased By ▲ 0.37 (2.4%)
TRG 113.84 Increased By ▲ 2.27 (2.03%)
UNITY 13.87 Decreased By ▼ -0.05 (-0.36%)
WTL 1.24 Increased By ▲ 0.01 (0.81%)
BR100 4,141 Increased By 34.5 (0.84%)
BR30 14,930 Increased By 234.5 (1.6%)
KSE100 41,327 Increased By 176.7 (0.43%)
KSE30 15,569 Increased By 153.3 (0.99%)
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Feb 16, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 15, 2023)...
Recorder Report Published 16 Feb, 2023 06:08am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 15, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8750-8800
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8900-9100
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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