AVN 68.28 Increased By ▲ 0.53 (0.78%)
BAFL 31.09 Increased By ▲ 0.11 (0.36%)
BOP 4.93 Increased By ▲ 0.12 (2.49%)
CNERGY 3.88 Increased By ▲ 0.12 (3.19%)
DFML 14.00 Increased By ▲ 0.02 (0.14%)
DGKC 42.77 Increased By ▲ 1.77 (4.32%)
EPCL 47.85 Increased By ▲ 0.80 (1.7%)
FCCL 12.22 Increased By ▲ 0.57 (4.89%)
FFL 5.28 Increased By ▲ 0.12 (2.33%)
FLYNG 6.26 Increased By ▲ 0.32 (5.39%)
GGL 11.09 Decreased By ▼ -0.20 (-1.77%)
HUBC 66.84 Decreased By ▼ -1.11 (-1.63%)
HUMNL 5.84 Increased By ▲ 0.14 (2.46%)
KAPCO 28.03 Decreased By ▼ -0.01 (-0.04%)
KEL 2.38 Increased By ▲ 0.11 (4.85%)
LOTCHEM 26.42 Increased By ▲ 0.22 (0.84%)
MLCF 22.44 Increased By ▲ 0.78 (3.6%)
NETSOL 87.60 Increased By ▲ 1.15 (1.33%)
OGDC 105.95 Increased By ▲ 5.46 (5.43%)
PAEL 11.43 Increased By ▲ 0.28 (2.51%)
PIBTL 4.28 Increased By ▲ 0.04 (0.94%)
PPL 83.84 Increased By ▲ 3.24 (4.02%)
PRL 13.66 Increased By ▲ 0.43 (3.25%)
SILK 0.95 Increased By ▲ 0.04 (4.4%)
SNGP 45.10 Increased By ▲ 1.20 (2.73%)
TELE 6.23 Increased By ▲ 0.16 (2.64%)
TPLP 16.10 Increased By ▲ 0.25 (1.58%)
TRG 124.38 Increased By ▲ 2.80 (2.3%)
UNITY 14.30 Increased By ▲ 0.30 (2.14%)
WTL 1.34 Increased By ▲ 0.02 (1.52%)
BR100 4,276 Increased By 95.2 (2.28%)
BR30 15,683 Increased By 412.9 (2.7%)
KSE100 42,467 Increased By 743.3 (1.78%)
KSE30 16,021 Increased By 275.4 (1.75%)
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Feb 10, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 09, 2023)...
Recorder Report Published 10 Feb, 2023 03:56am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 09, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8800-8850
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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