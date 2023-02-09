AVN 67.75 Decreased By ▼ -0.73 (-1.07%)
BAFL 30.82 Decreased By ▼ -0.18 (-0.58%)
BOP 4.84 Decreased By ▼ -0.07 (-1.43%)
CNERGY 3.75 No Change ▼ 0.00 (0%)
DFML 14.05 Decreased By ▼ -0.18 (-1.26%)
DGKC 41.04 Decreased By ▼ -0.60 (-1.44%)
EPCL 47.21 Increased By ▲ 1.84 (4.06%)
FCCL 11.58 Decreased By ▼ -0.13 (-1.11%)
FFL 5.11 Increased By ▲ 0.01 (0.2%)
FLYNG 5.95 Increased By ▲ 0.10 (1.71%)
GGL 11.17 Increased By ▲ 0.76 (7.3%)
HUBC 67.68 Decreased By ▼ -0.82 (-1.2%)
HUMNL 5.71 Decreased By ▼ -0.04 (-0.7%)
KAPCO 28.03 Decreased By ▼ -0.19 (-0.67%)
KEL 2.28 Increased By ▲ 0.02 (0.88%)
LOTCHEM 26.25 Increased By ▲ 1.15 (4.58%)
MLCF 21.58 No Change ▼ 0.00 (0%)
NETSOL 86.53 Decreased By ▼ -1.82 (-2.06%)
OGDC 99.78 Increased By ▲ 0.48 (0.48%)
PAEL 11.08 Decreased By ▼ -0.03 (-0.27%)
PIBTL 4.23 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 80.05 Decreased By ▼ -2.40 (-2.91%)
PRL 13.26 Decreased By ▼ -0.08 (-0.6%)
SILK 0.90 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 43.75 Decreased By ▼ -0.63 (-1.42%)
TELE 6.08 Decreased By ▼ -0.10 (-1.62%)
TPLP 15.88 Increased By ▲ 0.07 (0.44%)
TRG 121.33 Increased By ▲ 1.58 (1.32%)
UNITY 14.04 Decreased By ▼ -0.06 (-0.43%)
WTL 1.31 Increased By ▲ 0.05 (3.97%)
BR100 4,181 Increased By 9.7 (0.23%)
BR30 15,270 Increased By 16.5 (0.11%)
KSE100 41,723 Increased By 200.6 (0.48%)
KSE30 15,746 Increased By 83 (0.53%)
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Feb 09, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 08, 2023)...
Recorder Report Published 09 Feb, 2023 06:02am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 08, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8800-8850
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8300-8600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney 
Beans (Lobia)              20000-22500
Red Kidney Beans 
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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