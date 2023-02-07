AVN 67.05 Increased By ▲ 1.85 (2.84%)
BAFL 31.05 Increased By ▲ 0.31 (1.01%)
BOP 4.88 Increased By ▲ 0.08 (1.67%)
CNERGY 3.78 Increased By ▲ 0.07 (1.89%)
DFML 14.49 Increased By ▲ 0.28 (1.97%)
DGKC 41.61 Increased By ▲ 0.56 (1.36%)
EPCL 46.22 Decreased By ▼ -0.23 (-0.5%)
FCCL 11.63 Increased By ▲ 0.23 (2.02%)
FFL 5.11 Increased By ▲ 0.06 (1.19%)
FLYNG 5.80 No Change ▼ 0.00 (0%)
GGL 10.40 Increased By ▲ 0.07 (0.68%)
HUBC 67.54 Increased By ▲ 0.67 (1%)
HUMNL 5.77 Increased By ▲ 0.06 (1.05%)
KAPCO 28.00 Increased By ▲ 0.24 (0.86%)
KEL 2.29 Increased By ▲ 0.09 (4.09%)
LOTCHEM 25.06 Increased By ▲ 0.16 (0.64%)
MLCF 21.67 Increased By ▲ 0.23 (1.07%)
NETSOL 86.06 Increased By ▲ 2.46 (2.94%)
OGDC 92.38 Increased By ▲ 6.48 (7.54%)
PAEL 11.06 Increased By ▲ 0.05 (0.45%)
PIBTL 4.23 Increased By ▲ 0.01 (0.24%)
PPL 80.15 Increased By ▲ 5.67 (7.61%)
PRL 13.64 Increased By ▲ 0.21 (1.56%)
SILK 0.89 Decreased By ▼ -0.03 (-3.26%)
SNGP 43.47 Increased By ▲ 3.07 (7.6%)
TELE 5.93 Increased By ▲ 0.07 (1.19%)
TPLP 15.82 Increased By ▲ 0.42 (2.73%)
TRG 114.88 Increased By ▲ 3.47 (3.11%)
UNITY 13.76 Increased By ▲ 0.01 (0.07%)
WTL 1.16 Increased By ▲ 0.02 (1.75%)
BR100 4,124 Increased By 87 (2.16%)
BR30 14,930 Increased By 518.1 (3.59%)
KSE100 41,191 Increased By 719.6 (1.78%)
KSE30 15,494 Increased By 331.4 (2.19%)
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Feb 07, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 06, 2023)...
Recorder Report Published 07 Feb, 2023 06:07am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 06, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8800-8850
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8300-8600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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