AVN 64.76 No Change ▼ 0.00 (0%)
BAFL 31.49 Increased By ▲ 0.31 (0.99%)
BOP 4.79 Decreased By ▼ -0.03 (-0.62%)
CNERGY 3.85 No Change ▼ 0.00 (0%)
DFML 14.48 Increased By ▲ 0.48 (3.43%)
DGKC 41.65 No Change ▼ 0.00 (0%)
EPCL 46.81 Increased By ▲ 0.51 (1.1%)
FCCL 11.33 Decreased By ▼ -0.07 (-0.61%)
FFL 5.06 No Change ▼ 0.00 (0%)
FLYNG 5.82 Increased By ▲ 0.02 (0.34%)
GGL 10.46 Increased By ▲ 0.55 (5.55%)
HUBC 65.54 Increased By ▲ 1.34 (2.09%)
HUMNL 5.61 No Change ▼ 0.00 (0%)
KAPCO 27.73 Decreased By ▼ -0.09 (-0.32%)
KEL 2.16 Increased By ▲ 0.01 (0.47%)
LOTCHEM 24.40 Decreased By ▼ -0.10 (-0.41%)
MLCF 21.51 Decreased By ▼ -0.34 (-1.56%)
NETSOL 84.61 Increased By ▲ 0.31 (0.37%)
OGDC 87.02 Decreased By ▼ -0.09 (-0.1%)
PAEL 11.00 Increased By ▲ 0.05 (0.46%)
PIBTL 4.19 Decreased By ▼ -0.04 (-0.95%)
PPL 75.35 Decreased By ▼ -1.43 (-1.86%)
PRL 13.60 Decreased By ▼ -0.13 (-0.95%)
SILK 0.89 Decreased By ▼ -0.03 (-3.26%)
SNGP 41.27 Decreased By ▼ -0.33 (-0.79%)
TELE 5.84 Decreased By ▼ -0.11 (-1.85%)
TPLP 15.62 Increased By ▲ 0.01 (0.06%)
TRG 111.84 Increased By ▲ 0.59 (0.53%)
UNITY 13.97 Increased By ▲ 0.13 (0.94%)
WTL 1.17 Increased By ▲ 0.03 (2.63%)
BR100 4,064 Increased By 18.2 (0.45%)
BR30 14,468 Increased By 34.8 (0.24%)
KSE100 40,734 Increased By 113.6 (0.28%)
KSE30 15,230 Increased By 59.4 (0.39%)
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Feb 03, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 02, 2023)...
Recorder Report Published 03 Feb, 2023 06:17am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 02, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8850-8900
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8200-8400
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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