AVN 64.74 Decreased By ▼ -0.26 (-0.4%)
BAFL 31.23 Increased By ▲ 0.08 (0.26%)
BOP 4.82 Increased By ▲ 0.11 (2.34%)
CNERGY 3.86 Decreased By ▼ -0.02 (-0.52%)
DFML 14.11 Increased By ▲ 0.41 (2.99%)
DGKC 41.69 Increased By ▲ 0.42 (1.02%)
EPCL 46.36 Decreased By ▼ -0.33 (-0.71%)
FCCL 11.41 Decreased By ▼ -0.01 (-0.09%)
FFL 5.06 Increased By ▲ 0.02 (0.4%)
FLYNG 5.78 Decreased By ▼ -0.04 (-0.69%)
GGL 9.92 Decreased By ▼ -0.03 (-0.3%)
HUBC 64.23 Increased By ▲ 0.13 (0.2%)
HUMNL 5.61 Decreased By ▼ -0.04 (-0.71%)
KAPCO 27.84 Increased By ▲ 0.04 (0.14%)
KEL 2.15 Increased By ▲ 0.02 (0.94%)
LOTCHEM 24.52 Increased By ▲ 0.22 (0.91%)
MLCF 21.75 Increased By ▲ 0.35 (1.64%)
NETSOL 84.19 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
OGDC 87.30 Decreased By ▼ -0.64 (-0.73%)
PAEL 10.95 Increased By ▲ 0.05 (0.46%)
PIBTL 4.24 Increased By ▲ 0.06 (1.44%)
PPL 76.63 Decreased By ▼ -1.07 (-1.38%)
PRL 13.69 Increased By ▲ 0.07 (0.51%)
SILK 0.90 Increased By ▲ 0.01 (1.12%)
SNGP 41.52 Decreased By ▼ -0.41 (-0.98%)
TELE 5.95 Increased By ▲ 0.08 (1.36%)
TPLP 15.77 Decreased By ▼ -0.01 (-0.06%)
TRG 111.25 Decreased By ▼ -1.05 (-0.93%)
UNITY 13.92 Decreased By ▼ -0.03 (-0.22%)
WTL 1.14 Increased By ▲ 0.01 (0.88%)
BR100 4,046 Decreased By -1.8 (-0.05%)
BR30 14,434 Decreased By -33.1 (-0.23%)
KSE100 40,620 Decreased By -53.1 (-0.13%)
KSE30 15,170 Decreased By -20 (-0.13%)
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Feb 02, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 01, 2023)...
Recorder Report Published 02 Feb, 2023 06:12am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 01, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8850-8900
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8200-8400
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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