AVN 64.80 Increased By ▲ 0.63 (0.98%)
BAFL 30.90 Increased By ▲ 1.00 (3.34%)
BOP 4.73 Increased By ▲ 0.10 (2.16%)
CNERGY 3.87 Decreased By ▼ -0.02 (-0.51%)
DFML 13.44 Increased By ▲ 0.09 (0.67%)
DGKC 41.34 Increased By ▲ 0.49 (1.2%)
EPCL 46.23 Decreased By ▼ -0.77 (-1.64%)
FCCL 11.39 Increased By ▲ 0.39 (3.55%)
FFL 5.05 Decreased By ▼ -0.03 (-0.59%)
FLYNG 5.81 Increased By ▲ 0.04 (0.69%)
GGL 9.90 Increased By ▲ 0.15 (1.54%)
HUBC 64.06 Increased By ▲ 2.11 (3.41%)
HUMNL 5.67 Increased By ▲ 0.02 (0.35%)
KAPCO 27.83 Increased By ▲ 0.25 (0.91%)
KEL 2.13 Decreased By ▼ -0.02 (-0.93%)
LOTCHEM 24.35 Increased By ▲ 0.05 (0.21%)
MLCF 21.36 Increased By ▲ 0.64 (3.09%)
NETSOL 84.43 Increased By ▲ 1.33 (1.6%)
OGDC 87.80 Increased By ▲ 1.75 (2.03%)
PAEL 10.92 Increased By ▲ 0.12 (1.11%)
PIBTL 4.17 Increased By ▲ 0.03 (0.72%)
PPL 77.53 Increased By ▲ 1.34 (1.76%)
PRL 13.65 Decreased By ▼ -0.01 (-0.07%)
SILK 0.88 Decreased By ▼ -0.01 (-1.12%)
SNGP 41.75 Increased By ▲ 1.00 (2.45%)
TELE 5.89 Increased By ▲ 0.01 (0.17%)
TPLP 15.81 Increased By ▲ 0.16 (1.02%)
TRG 112.65 Increased By ▲ 2.55 (2.32%)
UNITY 13.97 Increased By ▲ 0.22 (1.6%)
WTL 1.14 Decreased By ▼ -0.01 (-0.87%)
BR100 4,048 Increased By 80.6 (2.03%)
BR30 14,467 Increased By 282.1 (1.99%)
KSE100 40,673 Increased By 801.8 (2.01%)
KSE30 15,190 Increased By 292.7 (1.96%)
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Feb 01, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 31, 2023)...
Recorder Report Published 01 Feb, 2023 05:58am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 31, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8850-8900
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8200-8400
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans 
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans 
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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