AVN 66.45 Increased By ▲ 0.75 (1.14%)
BAFL 30.07 Increased By ▲ 1.08 (3.73%)
BOP 4.75 Increased By ▲ 0.16 (3.49%)
CNERGY 4.02 Increased By ▲ 0.27 (7.2%)
DFML 14.29 Increased By ▲ 0.03 (0.21%)
DGKC 43.98 Increased By ▲ 1.28 (3%)
EPCL 44.48 Increased By ▲ 2.31 (5.48%)
FCCL 11.95 Increased By ▲ 0.75 (6.7%)
FFL 4.98 Decreased By ▼ -0.06 (-1.19%)
FLYNG 6.14 Increased By ▲ 0.31 (5.32%)
GGL 10.41 Increased By ▲ 0.16 (1.56%)
HUBC 62.09 Increased By ▲ 1.94 (3.23%)
HUMNL 5.87 Increased By ▲ 0.13 (2.26%)
KAPCO 27.51 Increased By ▲ 0.62 (2.31%)
KEL 2.22 Decreased By ▼ -0.02 (-0.89%)
LOTCHEM 26.73 Increased By ▲ 0.55 (2.1%)
MLCF 22.52 Increased By ▲ 1.53 (7.29%)
NETSOL 86.60 Increased By ▲ 1.98 (2.34%)
OGDC 86.30 Increased By ▲ 0.40 (0.47%)
PAEL 11.38 Increased By ▲ 0.23 (2.06%)
PIBTL 4.29 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 80.26 Decreased By ▼ -0.04 (-0.05%)
PRL 13.66 Increased By ▲ 0.98 (7.73%)
SILK 0.90 Decreased By ▼ -0.01 (-1.1%)
SNGP 41.92 Increased By ▲ 0.62 (1.5%)
TELE 6.29 Increased By ▲ 0.24 (3.97%)
TPLP 16.39 Increased By ▲ 0.52 (3.28%)
TRG 112.91 Increased By ▲ 2.41 (2.18%)
UNITY 14.42 Increased By ▲ 0.49 (3.52%)
WTL 1.20 Increased By ▲ 0.02 (1.69%)
BR100 4,075 Increased By 124 (3.14%)
BR30 14,525 Increased By 302.7 (2.13%)
KSE100 40,847 Increased By 1061.6 (2.67%)
KSE30 15,212 Increased By 411.4 (2.78%)
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Jan 27, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 26, 2023)...
Recorder Report Published 27 Jan, 2023 06:15am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 26, 2023)

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Per 100 kg
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Sugar                        8500-8550
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7400-7850
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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Lahore Grain Market Rates

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