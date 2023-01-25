AVN 64.28 Increased By ▲ 1.78 (2.85%)
BAFL 28.44 Increased By ▲ 0.23 (0.82%)
BOP 4.51 Decreased By ▼ -0.03 (-0.66%)
CNERGY 3.64 Increased By ▲ 0.05 (1.39%)
DFML 13.26 Increased By ▲ 0.21 (1.61%)
DGKC 43.36 Increased By ▲ 1.30 (3.09%)
EPCL 42.17 Increased By ▲ 0.82 (1.98%)
FCCL 11.05 Increased By ▲ 0.26 (2.41%)
FFL 4.58 Increased By ▲ 0.12 (2.69%)
FLYNG 5.80 Increased By ▲ 0.17 (3.02%)
GGL 9.87 Increased By ▲ 0.22 (2.28%)
HUBC 59.95 Increased By ▲ 0.55 (0.93%)
HUMNL 5.79 Increased By ▲ 0.14 (2.48%)
KAPCO 26.94 Decreased By ▼ -0.01 (-0.04%)
KEL 2.16 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 25.52 Increased By ▲ 0.77 (3.11%)
MLCF 20.50 Increased By ▲ 0.81 (4.11%)
NETSOL 82.82 Increased By ▲ 4.62 (5.91%)
OGDC 84.50 Increased By ▲ 2.70 (3.3%)
PAEL 10.99 Increased By ▲ 0.20 (1.85%)
PIBTL 4.27 Increased By ▲ 0.09 (2.15%)
PPL 78.15 Increased By ▲ 3.55 (4.76%)
PRL 12.49 Increased By ▲ 0.27 (2.21%)
SILK 0.92 Increased By ▲ 0.02 (2.22%)
SNGP 38.98 Increased By ▲ 0.99 (2.61%)
TELE 5.99 Increased By ▲ 0.50 (9.11%)
TPLP 15.33 Increased By ▲ 0.35 (2.34%)
TRG 107.42 Increased By ▲ 7.16 (7.14%)
UNITY 13.65 Increased By ▲ 0.20 (1.49%)
WTL 1.14 Increased By ▲ 0.03 (2.7%)
BR100 3,873 Increased By 74.4 (1.96%)
BR30 13,998 Increased By 428.9 (3.16%)
KSE100 39,056 Increased By 612.1 (1.59%)
KSE30 14,488 Increased By 222.1 (1.56%)
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Jan 25, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 24, 2023)...
Recorder Report Published 25 Jan, 2023 06:25am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 24, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8500-8550
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7400-7850
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

ECs lift cap on dollar rate

ECC to meet today

Govt still clueless about cause of power outage

LHC has held that Section 8(2) (b) of Finance Act is valid

Import of LNG: ECC is all set to approve PLL-SOCAR pact

Cabinet for strategy to avert recurrence of power outages

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