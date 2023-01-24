AVN 62.55 Decreased By ▼ -0.13 (-0.21%)
BAFL 28.54 Increased By ▲ 0.04 (0.14%)
BOP 4.53 Increased By ▲ 0.01 (0.22%)
CNERGY 3.54 Decreased By ▼ -0.02 (-0.56%)
DFML 13.07 Increased By ▲ 0.06 (0.46%)
DGKC 42.31 Increased By ▲ 0.69 (1.66%)
EPCL 41.30 Decreased By ▼ -0.54 (-1.29%)
FCCL 10.76 Increased By ▲ 0.20 (1.89%)
FFL 4.40 Decreased By ▼ -0.07 (-1.57%)
FLYNG 5.61 Decreased By ▼ -0.03 (-0.53%)
GGL 9.64 Decreased By ▼ -0.06 (-0.62%)
HUBC 59.46 Increased By ▲ 0.57 (0.97%)
HUMNL 5.65 Decreased By ▼ -0.15 (-2.59%)
KAPCO 26.93 Increased By ▲ 0.12 (0.45%)
KEL 2.14 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 24.69 Decreased By ▼ -0.86 (-3.37%)
MLCF 19.55 Increased By ▲ 0.20 (1.03%)
NETSOL 78.50 Increased By ▲ 0.40 (0.51%)
OGDC 81.72 Increased By ▲ 2.46 (3.1%)
PAEL 10.79 Increased By ▲ 0.19 (1.79%)
PIBTL 4.16 Decreased By ▼ -0.07 (-1.65%)
PPL 74.55 Increased By ▲ 1.65 (2.26%)
PRL 12.25 No Change ▼ 0.00 (0%)
SILK 0.89 Decreased By ▼ -0.04 (-4.3%)
SNGP 38.00 Increased By ▲ 0.42 (1.12%)
TELE 5.49 Decreased By ▼ -0.03 (-0.54%)
TPLP 15.01 Decreased By ▼ -0.64 (-4.09%)
TRG 100.67 Increased By ▲ 2.58 (2.63%)
UNITY 13.38 Decreased By ▼ -0.05 (-0.37%)
WTL 1.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.9%)
BR100 3,799 Increased By 2.6 (0.07%)
BR30 13,569 Increased By 154.8 (1.15%)
KSE100 38,444 Increased By 35.6 (0.09%)
KSE30 14,266 Increased By 43.6 (0.31%)
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Jan 24, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 23, 2023)...
Recorder Report Published 24 Jan, 2023 06:06am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 23, 2023)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                        8500-8550
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7400-7850
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Grain Market Rates Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates

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