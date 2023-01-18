AVN 60.44 Decreased By ▼ -4.77 (-7.31%)
BAFL 28.50 Decreased By ▼ -0.95 (-3.23%)
BOP 4.49 Decreased By ▼ -0.11 (-2.39%)
CNERGY 3.52 Decreased By ▼ -0.26 (-6.88%)
DFML 13.00 Decreased By ▼ -1.07 (-7.6%)
DGKC 42.32 Decreased By ▼ -2.73 (-6.06%)
EPCL 41.31 Decreased By ▼ -1.13 (-2.66%)
FCCL 10.52 Decreased By ▼ -0.43 (-3.93%)
FFL 4.39 Decreased By ▼ -0.28 (-6%)
FLYNG 5.67 Decreased By ▼ -0.13 (-2.24%)
GGL 10.10 Decreased By ▼ -0.65 (-6.05%)
HUBC 57.75 Decreased By ▼ -2.24 (-3.73%)
HUMNL 5.92 Decreased By ▼ -0.26 (-4.21%)
KAPCO 26.55 Decreased By ▼ -0.40 (-1.48%)
KEL 2.07 Decreased By ▼ -0.19 (-8.41%)
LOTCHEM 26.78 Decreased By ▼ -1.32 (-4.7%)
MLCF 19.54 Decreased By ▼ -0.73 (-3.6%)
NETSOL 76.12 Decreased By ▼ -5.90 (-7.19%)
OGDC 74.15 Decreased By ▼ -4.95 (-6.26%)
PAEL 10.88 Decreased By ▼ -0.80 (-6.85%)
PIBTL 4.14 Decreased By ▼ -0.10 (-2.36%)
PPL 68.30 Decreased By ▼ -5.10 (-6.95%)
PRL 12.18 Decreased By ▼ -0.76 (-5.87%)
SILK 0.92 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 35.33 Decreased By ▼ -1.92 (-5.15%)
TELE 5.97 Decreased By ▼ -0.51 (-7.87%)
TPLP 15.67 Decreased By ▼ -1.03 (-6.17%)
TRG 92.30 Decreased By ▼ -7.45 (-7.47%)
UNITY 13.08 Decreased By ▼ -1.00 (-7.1%)
WTL 1.10 Decreased By ▼ -0.05 (-4.35%)
BR100 3,765 Decreased By -153.9 (-3.93%)
BR30 13,051 Decreased By -688.1 (-5.01%)
KSE100 38,342 Decreased By -1378.5 (-3.47%)
KSE30 14,080 Decreased By -565.6 (-3.86%)
Brecorder Logo
Jan 18, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 17, 2023))...
Recorder Report Published 18 Jan, 2023 06:22am
Follow us

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 17, 2023))

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8500-8550
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7400-7850
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain grain export Grain Market grain crop

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

CPEC second phase instrumental in achieving SDGs: govt

Q1 of July-Sept 2022-23: Nepra allows Discos to recover Rs41.938bn under QTA mechanism

Delay in resolving pending issues: Two key investors’ groups give govt deadline

Govt mulling hiking gas tariffs

PML-N names Naqvi, Cheema for the post of caretaker CM

35 vacant NA seats: PDM decides not to contest by-elections

Speaker accepts resignations of 35 PTI MNAs

New tax raising steps under consideration

Senate panel for referring wheat MSP matter to CCI

Bill for ‘equal salary, allowances’ introduced in NA

Read more stories