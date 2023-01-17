AVN 65.52 Increased By ▲ 0.31 (0.48%)
BAFL 29.30 Decreased By ▼ -0.15 (-0.51%)
BOP 4.60 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 3.73 Decreased By ▼ -0.05 (-1.32%)
DFML 14.05 Decreased By ▼ -0.02 (-0.14%)
DGKC 45.20 Increased By ▲ 0.15 (0.33%)
EPCL 42.65 Increased By ▲ 0.21 (0.49%)
FCCL 11.05 Increased By ▲ 0.10 (0.91%)
FFL 4.65 Decreased By ▼ -0.02 (-0.43%)
FLYNG 5.82 Increased By ▲ 0.02 (0.34%)
GGL 10.75 No Change ▼ 0.00 (0%)
HUBC 60.01 Increased By ▲ 0.02 (0.03%)
HUMNL 6.16 Decreased By ▼ -0.02 (-0.32%)
KAPCO 27.08 Increased By ▲ 0.13 (0.48%)
KEL 2.26 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 27.38 Decreased By ▼ -0.72 (-2.56%)
MLCF 20.32 Increased By ▲ 0.05 (0.25%)
NETSOL 82.30 Increased By ▲ 0.28 (0.34%)
OGDC 79.20 Increased By ▲ 0.10 (0.13%)
PAEL 11.65 Decreased By ▼ -0.03 (-0.26%)
PIBTL 4.23 Decreased By ▼ -0.01 (-0.24%)
PPL 72.89 Decreased By ▼ -0.51 (-0.69%)
PRL 12.91 Decreased By ▼ -0.03 (-0.23%)
SILK 0.93 Increased By ▲ 0.01 (1.09%)
SNGP 37.20 Decreased By ▼ -0.05 (-0.13%)
TELE 6.40 Decreased By ▼ -0.08 (-1.23%)
TPLP 16.60 Decreased By ▼ -0.10 (-0.6%)
TRG 100.20 Increased By ▲ 0.45 (0.45%)
UNITY 14.22 Increased By ▲ 0.14 (0.99%)
WTL 1.15 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 3,915 Decreased By -3.8 (-0.1%)
BR30 13,727 Decreased By -12.5 (-0.09%)
KSE100 39,710 Decreased By -10.4 (-0.03%)
KSE30 14,640 Decreased By -5.6 (-0.04%)
Brecorder Logo
Jan 17, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 16, 2023)...
Recorder Report Published 17 Jan, 2023 06:02am
Follow us

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 16, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8500-8550
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7400-7850
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain grain export Grain Market grain crop

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

Imported urea: ECC approves DTP, incidental charges

Senate passes SBP (Amendment) Bill-2021

SBP issues framework on outsourcing to CSPs

Punjab to hold snap polls?

India asked to hold ‘serious’ talks on Kashmir dispute

Transfer of hydro powerhouses to provinces suggested

Gas supply from MPCL: FKPCL asked to obtain PPIB’s consent

Remittances, export proceeds: ECAP seeks special exchange rate

LCs issue: CMOs likely to get force majeure for new projects

Govt makes three financing models for e-bikes

Read more stories