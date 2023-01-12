AVN 68.12 Decreased By ▼ -1.17 (-1.69%)
BAFL 29.86 Decreased By ▼ -0.04 (-0.13%)
BOP 4.66 Decreased By ▼ -0.09 (-1.89%)
CNERGY 3.95 Decreased By ▼ -0.09 (-2.23%)
DFML 14.85 Decreased By ▼ -0.11 (-0.74%)
DGKC 46.46 Decreased By ▼ -1.05 (-2.21%)
EPCL 43.89 Decreased By ▼ -0.61 (-1.37%)
FCCL 11.22 Decreased By ▼ -0.15 (-1.32%)
FFL 4.81 Decreased By ▼ -0.03 (-0.62%)
FLYNG 5.95 Decreased By ▼ -0.19 (-3.09%)
GGL 11.30 Decreased By ▼ -0.25 (-2.16%)
HUBC 60.23 Decreased By ▼ -0.66 (-1.08%)
HUMNL 6.24 No Change ▼ 0.00 (0%)
KAPCO 27.27 Increased By ▲ 0.03 (0.11%)
KEL 2.29 Decreased By ▼ -0.03 (-1.29%)
LOTCHEM 25.11 Decreased By ▼ -0.09 (-0.36%)
MLCF 20.57 Decreased By ▼ -0.77 (-3.61%)
NETSOL 88.26 Decreased By ▼ -1.29 (-1.44%)
OGDC 87.57 Increased By ▲ 3.21 (3.81%)
PAEL 12.06 Decreased By ▼ -0.09 (-0.74%)
PIBTL 4.36 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 82.12 Increased By ▲ 3.76 (4.8%)
PRL 14.00 Decreased By ▼ -0.14 (-0.99%)
SILK 0.95 Decreased By ▼ -0.01 (-1.04%)
SNGP 42.42 Increased By ▲ 1.68 (4.12%)
TELE 6.77 Decreased By ▼ -0.05 (-0.73%)
TPLP 17.03 Decreased By ▼ -0.38 (-2.18%)
TRG 108.53 Decreased By ▼ -1.97 (-1.78%)
UNITY 15.01 Decreased By ▼ -0.02 (-0.13%)
WTL 1.18 Decreased By ▼ -0.02 (-1.67%)
BR100 4,055 Increased By 6 (0.15%)
BR30 14,527 Increased By 120 (0.83%)
KSE100 40,758 Decreased By -43.3 (-0.11%)
KSE30 15,141 Increased By 33.9 (0.22%)
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Jan 12, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 11, 2023)...
Recorder Report Published 12 Jan, 2023 05:51am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 11, 2023)

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Per 100 kg
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Sugar                        8650-8700
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7300-7650
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        28000-29000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                19000-32000
Rice Basmati (386)         13000-17000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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Lahore Grain Market Rates

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