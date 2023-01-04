AGL 5.05 Increased By ▲ 0.04 (0.8%)
ANL 7.35 Increased By ▲ 0.05 (0.68%)
AVN 66.24 Decreased By ▼ -0.06 (-0.09%)
BOP 4.72 Increased By ▲ 0.17 (3.74%)
CNERGY 3.84 Increased By ▲ 0.17 (4.63%)
EFERT 79.85 Increased By ▲ 2.89 (3.76%)
EPCL 44.23 Increased By ▲ 1.98 (4.69%)
FCCL 11.63 Decreased By ▼ -0.05 (-0.43%)
FFL 4.98 Decreased By ▼ -0.10 (-1.97%)
FLYNG 6.04 Increased By ▲ 0.03 (0.5%)
FNEL 4.24 Increased By ▲ 0.10 (2.42%)
GGGL 7.07 Increased By ▲ 0.09 (1.29%)
GGL 11.26 Decreased By ▼ -0.02 (-0.18%)
HUMNL 6.15 Increased By ▲ 0.12 (1.99%)
KEL 2.54 Increased By ▲ 0.05 (2.01%)
LOTCHEM 26.46 Increased By ▲ 0.46 (1.77%)
MLCF 21.25 Decreased By ▼ -0.90 (-4.06%)
OGDC 79.94 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
PAEL 12.49 Decreased By ▼ -0.01 (-0.08%)
PIBTL 4.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
PRL 13.26 Decreased By ▼ -0.19 (-1.41%)
SILK 0.95 Decreased By ▼ -0.02 (-2.06%)
TELE 6.79 Decreased By ▼ -0.08 (-1.16%)
TPL 7.04 Decreased By ▼ -0.02 (-0.28%)
TPLP 17.04 Decreased By ▼ -0.18 (-1.05%)
TREET 16.89 Increased By ▲ 0.09 (0.54%)
TRG 110.83 Increased By ▲ 0.24 (0.22%)
UNITY 14.03 Decreased By ▼ -0.11 (-0.78%)
WAVES 8.50 Increased By ▲ 0.01 (0.12%)
WTL 1.24 Increased By ▲ 0.05 (4.2%)
BR100 4,033 Decreased By -12.4 (-0.31%)
BR30 14,237 Increased By 1.7 (0.01%)
KSE100 40,663 Decreased By -152.6 (-0.37%)
KSE30 14,994 Decreased By -32.8 (-0.22%)
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Jan 04, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 03, 2023)...
Recorder Report Published 04 Jan, 2023 06:02am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 03, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8800-8820
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 6800-7400
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        28000-29000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                19000-32000
Rice Basmati (386)         13000-17000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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