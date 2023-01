Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Punjab Oil Mills Limited 2-Jan-23 11:00 The Pakistan General Insurance Co. Ltd. 2-Jan-23 10:00 K-Electric Limited 2-Jan-23 11:00 Chashma Sugar Mills Limited 3-Jan-23 11:00 The Premier Sugar Mills 3-Jan-23 11:30 Chenab Limited 3-Jan-23 11:00 Packages Limited 4-Jan-23 11:00 Pak Agro Packaging Limited 4-Jan-23 16:00 Haseeb Waqas Sugar Mills Limited 5-Jan-23 16:00 JDW Sugar Mills Limited 5-Jan-23 11:00 Sui Southern Gas Company Limited 5-Jan-23 14:00 JS Global Capital Limited 5-Jan-23 09:30 Tandlianwala Sugar Mills Limited 6-Jan-23 15:00 Mubarak Textile Mills Limited 6-Jan-23 11:00 Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited 6-Jan-23 10:00 Faran Sugar Mills Limited 6-Jan-23 11:30 Unilever Pakistan Foods Limited 24-Feb-2023 14:30 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2023