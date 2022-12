Your rupee last week

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last week. (December 12 to 16, 2022)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 09.12.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 12.12.2022 16.12.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs ------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 224.4 224.4 224.7 224.4 12/12/2022 224.7 14/12/2022 + 0.350000 0.16 U.K 275.380 274.420 274.280 274.280 16/12/2022 278.370 15/12/2022 - 1.100000 -0.40 Japan 1.651400 1.639700 1.635900 1.632000 13/12/2022 1.658200 14/12/2022 - 0.015500 -0.94 Euro 237.880 236.380 239.720 236.380 12/12/2022 239.870 15/12/2022 + 1.840000 0.77 ======================================================================================================== T T & O D SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 09.12.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 12.12.2022 16.12.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 224.9 224.9 225.2 224.9 12/12/2022 225.2 14/12/2022 + 0.350000 0.16 U.K 275.990 275.030 274.890 274.890 16/12/2022 278.990 15/12/2022 - 1.100000 -0.40 Japan 1.655000 1.643400 1.639500 1.635600 13/12/2022 1.661900 14/12/2022 - 0.015500 -0.94 Euro 238.410 236.910 240.250 236.910 12/12/2022 240.400 15/12/2022 + 1.840000 0.77 ========================================================================================================

