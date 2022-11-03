AGL 6.00 Decreased By ▼ -0.15 (-2.44%)
ANL 9.55 Increased By ▲ 0.05 (0.53%)
AVN 77.80 Decreased By ▼ -2.50 (-3.11%)
BOP 5.18 Decreased By ▼ -0.06 (-1.15%)
CNERGY 4.85 Increased By ▲ 0.10 (2.11%)
EFERT 81.31 Increased By ▲ 0.26 (0.32%)
EPCL 53.90 Increased By ▲ 0.35 (0.65%)
FCCL 14.40 Decreased By ▼ -0.20 (-1.37%)
FFL 5.93 Increased By ▲ 0.07 (1.19%)
FLYNG 7.48 Decreased By ▼ -0.13 (-1.71%)
GGGL 9.40 Decreased By ▼ -0.04 (-0.42%)
GGL 15.67 Decreased By ▼ -0.24 (-1.51%)
GTECH 8.60 Decreased By ▼ -0.15 (-1.71%)
HUMNL 6.47 Decreased By ▼ -0.06 (-0.92%)
KEL 2.78 Decreased By ▼ -0.03 (-1.07%)
LOTCHEM 28.84 Decreased By ▼ -0.06 (-0.21%)
MLCF 27.52 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
OGDC 71.75 Increased By ▲ 0.85 (1.2%)
PAEL 15.51 Decreased By ▼ -0.28 (-1.77%)
PIBTL 5.24 Decreased By ▼ -0.13 (-2.42%)
PRL 17.02 Decreased By ▼ -0.13 (-0.76%)
SILK 1.06 Increased By ▲ 0.01 (0.95%)
TELE 9.97 Decreased By ▼ -0.18 (-1.77%)
TPL 7.52 Decreased By ▼ -0.20 (-2.59%)
TPLP 18.20 Increased By ▲ 0.40 (2.25%)
TREET 22.12 Decreased By ▼ -0.13 (-0.58%)
TRG 116.30 Decreased By ▼ -1.81 (-1.53%)
UNITY 20.44 Decreased By ▼ -0.15 (-0.73%)
WAVES 10.50 Decreased By ▼ -0.20 (-1.87%)
WTL 1.47 Decreased By ▼ -0.03 (-2%)
BR100 4,179 Increased By 14 (0.34%)
BR30 15,382 Decreased By -40.3 (-0.26%)
KSE100 41,945 Increased By 135.9 (0.33%)
KSE30 15,349 Increased By 62.8 (0.41%)
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Nov 03, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 02, 2022)...
Recorder Report Published 03 Nov, 2022 05:50am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 02, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8600-8650
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7200-7750
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 25000-30000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           19500-21000
Dal Chana (Thick)          20000-21000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        22000-28000
Basmati Super (new) 23000-24000
Kainat 1121                18000-25000
Rice Basmati (386)         13000-14500
Basmati broken              7000-13000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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