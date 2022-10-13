AGL 6.40 Decreased By ▼ -0.15 (-2.29%)
ANL 9.70 Increased By ▲ 0.20 (2.11%)
AVN 81.95 Increased By ▲ 3.45 (4.39%)
BOP 5.41 Decreased By ▼ -0.05 (-0.92%)
CNERGY 4.98 Decreased By ▼ -0.14 (-2.73%)
EFERT 81.20 Decreased By ▼ -0.15 (-0.18%)
EPCL 58.80 Decreased By ▼ -0.60 (-1.01%)
FCCL 15.61 Decreased By ▼ -0.29 (-1.82%)
FFL 6.32 Decreased By ▼ -0.12 (-1.86%)
FLYNG 8.27 Increased By ▲ 0.03 (0.36%)
GGGL 10.23 Decreased By ▼ -0.12 (-1.16%)
GGL 16.95 Increased By ▲ 0.06 (0.36%)
GTECH 9.13 Decreased By ▼ -0.05 (-0.54%)
HUMNL 6.31 Decreased By ▼ -0.05 (-0.79%)
KEL 3.05 Increased By ▲ 0.08 (2.69%)
LOTCHEM 31.75 Decreased By ▼ -2.25 (-6.62%)
MLCF 28.24 Decreased By ▼ -0.35 (-1.22%)
OGDC 76.59 Decreased By ▼ -0.40 (-0.52%)
PAEL 16.95 Decreased By ▼ -0.18 (-1.05%)
PIBTL 5.54 Decreased By ▼ -0.06 (-1.07%)
PRL 17.77 Decreased By ▼ -0.35 (-1.93%)
SILK 1.17 Increased By ▲ 0.03 (2.63%)
TELE 11.65 Increased By ▲ 0.36 (3.19%)
TPL 8.04 Increased By ▲ 0.03 (0.37%)
TPLP 21.61 Decreased By ▼ -0.14 (-0.64%)
TREET 24.66 Increased By ▲ 0.46 (1.9%)
TRG 129.58 Decreased By ▼ -10.50 (-7.5%)
UNITY 22.86 Decreased By ▼ -0.35 (-1.51%)
WAVES 11.51 Decreased By ▼ -0.22 (-1.88%)
WTL 1.50 Decreased By ▼ -0.06 (-3.85%)
BR100 4,224 Increased By 25.2 (0.6%)
BR30 16,097 Decreased By -340.9 (-2.07%)
KSE100 42,007 Decreased By -148.3 (-0.35%)
KSE30 15,570 Decreased By -52.8 (-0.34%)
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Oct 13, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (October 12, 2022)...
Recorder Report Published 13 Oct, 2022 05:59am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (October 12, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8450-8500
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7400-7900
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)3       0000-35000
Gram White                 25000-30000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           19500-21000
Dal Chana (Thick)          20000-21000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        22000-28000
Basmati Super (new)        23000-24000
Kainat 1121                18000-25000
Rice Basmati (386)         13000-14500
Basmati broken              7000-13000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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