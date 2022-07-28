AGL 6.32 Increased By ▲ 0.10 (1.61%)
ANL 9.98 Decreased By ▼ -0.02 (-0.2%)
AVN 74.90 Increased By ▲ 0.80 (1.08%)
BOP 5.20 Increased By ▲ 0.02 (0.39%)
CNERGY 4.81 Decreased By ▼ -0.02 (-0.41%)
EFERT 84.00 Decreased By ▼ -1.64 (-1.91%)
EPCL 69.73 Increased By ▲ 4.53 (6.95%)
FCCL 13.05 Increased By ▲ 0.18 (1.4%)
FFL 5.93 Decreased By ▼ -0.23 (-3.73%)
FLYNG 6.32 Decreased By ▼ -0.08 (-1.25%)
GGGL 10.00 Increased By ▲ 0.15 (1.52%)
GGL 15.07 Increased By ▲ 0.10 (0.67%)
GTECH 7.45 Decreased By ▼ -0.21 (-2.74%)
HUMNL 6.66 Increased By ▲ 0.06 (0.91%)
KEL 2.84 Decreased By ▼ -0.02 (-0.7%)
LOTCHEM 28.60 Increased By ▲ 1.75 (6.52%)
MLCF 24.69 Increased By ▲ 0.43 (1.77%)
OGDC 80.00 Decreased By ▼ -0.06 (-0.07%)
PAEL 15.08 Decreased By ▼ -0.07 (-0.46%)
PIBTL 5.58 Decreased By ▼ -0.04 (-0.71%)
PRL 15.63 Decreased By ▼ -0.17 (-1.08%)
SILK 1.09 Decreased By ▼ -0.03 (-2.68%)
TELE 10.30 Decreased By ▼ -0.08 (-0.77%)
TPL 8.33 Increased By ▲ 0.01 (0.12%)
TPLP 17.29 Increased By ▲ 0.01 (0.06%)
TREET 25.32 Decreased By ▼ -0.43 (-1.67%)
TRG 80.12 Increased By ▲ 0.07 (0.09%)
UNITY 17.94 Decreased By ▼ -0.17 (-0.94%)
WAVES 11.54 Increased By ▲ 0.02 (0.17%)
WTL 1.18 Decreased By ▼ -0.01 (-0.84%)
BR100 3,942 Increased By 11.5 (0.29%)
BR30 14,487 Increased By 51.5 (0.36%)
KSE100 39,973 Increased By 78.6 (0.2%)
KSE30 15,158 Increased By 27.1 (0.18%)
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Jul 28, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 27, 2022)...
Recorder Report 28 Jul, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 27, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8400-8450
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7900-8330
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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