AGL 6.22 Decreased By ▼ -0.19 (-2.96%)
ANL 10.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
AVN 74.10 Increased By ▲ 0.08 (0.11%)
BOP 5.18 Decreased By ▼ -0.07 (-1.33%)
CNERGY 4.83 Decreased By ▼ -0.12 (-2.42%)
EFERT 85.64 Decreased By ▼ -0.25 (-0.29%)
EPCL 65.20 Decreased By ▼ -0.40 (-0.61%)
FCCL 12.87 Increased By ▲ 0.07 (0.55%)
FFL 6.16 Decreased By ▼ -0.04 (-0.65%)
FLYNG 6.40 Decreased By ▼ -0.24 (-3.61%)
GGGL 9.85 Decreased By ▼ -0.05 (-0.51%)
GGL 14.97 Increased By ▲ 0.01 (0.07%)
GTECH 7.66 Increased By ▲ 0.14 (1.86%)
HUMNL 6.60 Decreased By ▼ -0.01 (-0.15%)
KEL 2.86 Decreased By ▼ -0.04 (-1.38%)
LOTCHEM 26.85 Increased By ▲ 0.93 (3.59%)
MLCF 24.26 Increased By ▲ 0.21 (0.87%)
OGDC 80.06 Increased By ▲ 0.51 (0.64%)
PAEL 15.15 Increased By ▲ 0.05 (0.33%)
PIBTL 5.62 Increased By ▲ 0.06 (1.08%)
PRL 15.80 Increased By ▲ 0.20 (1.28%)
SILK 1.12 Increased By ▲ 0.01 (0.9%)
TELE 10.38 No Change ▼ 0.00 (0%)
TPL 8.32 Decreased By ▼ -0.03 (-0.36%)
TPLP 17.28 Increased By ▲ 0.47 (2.8%)
TREET 25.75 Increased By ▲ 0.15 (0.59%)
TRG 80.05 Increased By ▲ 1.15 (1.46%)
UNITY 18.11 Decreased By ▼ -0.23 (-1.25%)
WAVES 11.52 Decreased By ▼ -0.10 (-0.86%)
WTL 1.19 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 3,931 Decreased By -0.8 (-0.02%)
BR30 14,436 Increased By 44.8 (0.31%)
KSE100 39,894 Increased By 50 (0.13%)
KSE30 15,131 Increased By 32.3 (0.21%)
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Jul 27, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 26, 2022)...
Recorder Report 27 Jul, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 26, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8400-8450
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7900-8330
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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