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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 13, 2022)...
Recorder Report 14 Jul, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 13, 2022)

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Per 100 kg
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Sugar                        8400-8450
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8200-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
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