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Lahore Grain Market Rates
LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 07, 2022)...
08 Jul, 2022
LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 07, 2022)
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Per 100 kg
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Sugar 8400-8450
Gur 9000-11000
Shakar 11000-13000
Ghee (16 kg) 8200-8450
Almond (Kaghzi) 10000-42000
Almond (Simple) 12500-15000
Sogi 40000-70000
Dry Date 14000-20000
Chilli (Sabat) 26400-36000
Chilli (Pissi) 25000-31250
Turmeric 15500-16500
Darchini (large) 26000-28000
Mong (Sabat) 12000-12500
Dal Mong (Chilka) 12000-13000
Dal Mong (Washed) 12000-13000
Dal Mash (Sabat) 23000-25000
Dal Mash (Chilka) 25000-28000
Dal Mash (Washed) 28000-31000
Dal Masoor (Local) 19200-23000
Dal Masoor (impor) 20000-25000
Masoor (salam-impor) 23500-25000
Masoor (salam-local) 30000-35000
Gram White 26000-30000
Gram Black 15000-17000
Dal Chana (Thin) 14800-16000
Dal Chana (Thick) 15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia) 19000
Red Kidney Beans
(Lobia) 22000-25000
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Rice (per 100 kg)
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Basmati Super (Old) 20000-23000
Basmati Super (new) 18000-20000
Kainat 1121 18000-21000
Rice Basmati (386) 11000-13000
Basmati broken 7000-12000
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Tea (per 1 kg)
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Tea (Black) 650-980
Tea (Green) 500-1300
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