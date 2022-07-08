AGL 7.07 Increased By ▲ 0.04 (0.57%)
ANL 10.62 Decreased By ▼ -0.13 (-1.21%)
AVN 77.20 Decreased By ▼ -0.10 (-0.13%)
BOP 5.58 Increased By ▲ 0.09 (1.64%)
CNERGY 5.32 Increased By ▲ 0.06 (1.14%)
EFERT 90.00 Increased By ▲ 1.50 (1.69%)
EPCL 74.97 Increased By ▲ 0.07 (0.09%)
FCCL 13.90 Increased By ▲ 0.25 (1.83%)
FFL 6.67 Increased By ▲ 0.05 (0.76%)
FLYNG 7.08 Decreased By ▼ -0.11 (-1.53%)
GGGL 10.85 Decreased By ▼ -0.05 (-0.46%)
GGL 16.60 Increased By ▲ 0.08 (0.48%)
GTECH 8.65 Decreased By ▼ -0.04 (-0.46%)
HUMNL 6.98 Increased By ▲ 0.04 (0.58%)
KEL 2.88 Increased By ▲ 0.02 (0.7%)
LOTCHEM 25.05 Decreased By ▼ -0.20 (-0.79%)
MLCF 25.94 Increased By ▲ 0.15 (0.58%)
OGDC 80.50 Increased By ▲ 3.10 (4.01%)
PAEL 15.60 Decreased By ▼ -0.02 (-0.13%)
PIBTL 5.97 Decreased By ▼ -0.01 (-0.17%)
PRL 17.15 Decreased By ▼ -0.04 (-0.23%)
SILK 1.26 No Change ▼ 0.00 (0%)
TELE 10.92 Increased By ▲ 0.17 (1.58%)
TPL 9.25 Increased By ▲ 0.15 (1.65%)
TPLP 19.69 Decreased By ▼ -0.16 (-0.81%)
TREET 28.72 Decreased By ▼ -0.06 (-0.21%)
TRG 78.30 Increased By ▲ 1.29 (1.68%)
UNITY 19.94 No Change ▼ 0.00 (0%)
WAVES 12.65 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 1.39 Increased By ▲ 0.01 (0.72%)
BR100 4,099 Increased By 27.2 (0.67%)
BR30 15,088 Increased By 197.6 (1.33%)
KSE100 41,344 Increased By 184.2 (0.45%)
KSE30 15,728 Increased By 67.3 (0.43%)
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Jul 08, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 07, 2022)...
Recorder Report 08 Jul, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 07, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8400-8450
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8200-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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