AGL 7.03 Increased By ▲ 0.41 (6.19%)
ANL 10.75 Increased By ▲ 0.34 (3.27%)
AVN 77.30 Increased By ▲ 0.40 (0.52%)
BOP 5.49 Increased By ▲ 0.05 (0.92%)
CNERGY 5.26 Increased By ▲ 0.01 (0.19%)
EFERT 88.50 Decreased By ▼ -0.32 (-0.36%)
EPCL 74.90 Decreased By ▼ -1.10 (-1.45%)
FCCL 13.65 Decreased By ▼ -0.10 (-0.73%)
FFL 6.62 Increased By ▲ 0.02 (0.3%)
FLYNG 7.19 Increased By ▲ 0.07 (0.98%)
GGGL 10.90 Decreased By ▼ -0.06 (-0.55%)
GGL 16.52 Increased By ▲ 0.04 (0.24%)
GTECH 8.69 Increased By ▲ 0.06 (0.7%)
HUMNL 6.94 Increased By ▲ 0.12 (1.76%)
KEL 2.86 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 25.25 Increased By ▲ 0.22 (0.88%)
MLCF 25.79 Increased By ▲ 0.10 (0.39%)
OGDC 77.40 Increased By ▲ 0.36 (0.47%)
PAEL 15.62 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIBTL 5.98 Increased By ▲ 0.03 (0.5%)
PRL 17.19 Decreased By ▼ -0.02 (-0.12%)
SILK 1.26 Increased By ▲ 0.03 (2.44%)
TELE 10.75 Increased By ▲ 0.02 (0.19%)
TPL 9.10 Increased By ▲ 0.07 (0.78%)
TPLP 19.85 Increased By ▲ 0.15 (0.76%)
TREET 28.78 Increased By ▲ 0.18 (0.63%)
TRG 77.01 Increased By ▲ 0.76 (1%)
UNITY 19.94 Increased By ▲ 0.06 (0.3%)
WAVES 12.65 Decreased By ▼ -0.15 (-1.17%)
WTL 1.38 Increased By ▲ 0.01 (0.73%)
BR100 4,072 Increased By 15.3 (0.38%)
BR30 14,890 Decreased By -16.8 (-0.11%)
KSE100 41,160 Increased By 57.2 (0.14%)
KSE30 15,660 Increased By 25.2 (0.16%)
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Jul 07, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 06, 2022)...
Recorder Report 07 Jul, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 06, 2022)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                        8400-8450
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8200-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

Copyright Business Recorder, 2022

grain grain export Grain Market grain crop

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Lahore Grain Market Rates

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