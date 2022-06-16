ANL 10.49 Decreased By ▼ -0.03 (-0.29%)
ASC 9.14 Decreased By ▼ -0.06 (-0.65%)
ASL 11.80 No Change ▼ 0.00 (0%)
AVN 72.90 Decreased By ▼ -0.09 (-0.12%)
BOP 5.44 Decreased By ▼ -0.06 (-1.09%)
CNERGY 5.15 Decreased By ▼ -0.02 (-0.39%)
FFL 6.66 Decreased By ▼ -0.01 (-0.15%)
FNEL 6.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
GGGL 11.20 Increased By ▲ 0.05 (0.45%)
GGL 16.59 Decreased By ▼ -0.03 (-0.18%)
GTECH 9.01 Decreased By ▼ -0.03 (-0.33%)
HUMNL 7.10 Decreased By ▼ -0.05 (-0.7%)
KEL 2.53 Decreased By ▼ -0.03 (-1.17%)
KOSM 2.98 No Change ▼ 0.00 (0%)
MLCF 26.69 Increased By ▲ 1.06 (4.14%)
PACE 3.13 Increased By ▲ 0.08 (2.62%)
PIBTL 6.03 Increased By ▲ 0.03 (0.5%)
PRL 17.21 Increased By ▲ 0.06 (0.35%)
PTC 7.29 Increased By ▲ 0.04 (0.55%)
SILK 1.22 Increased By ▲ 0.01 (0.83%)
SNGP 33.44 Increased By ▲ 1.03 (3.18%)
TELE 10.65 Increased By ▲ 0.07 (0.66%)
TPL 9.14 Increased By ▲ 0.04 (0.44%)
TPLP 19.15 Increased By ▲ 0.39 (2.08%)
TREET 28.12 Increased By ▲ 0.02 (0.07%)
TRG 76.54 Increased By ▲ 0.24 (0.31%)
UNITY 20.11 Increased By ▲ 0.06 (0.3%)
WAVES 12.72 Increased By ▲ 0.01 (0.08%)
WTL 1.46 Decreased By ▼ -0.02 (-1.35%)
YOUW 4.73 Decreased By ▼ -0.01 (-0.21%)
BR100 4,102 Increased By 47.7 (1.18%)
BR30 14,839 Increased By 40.2 (0.27%)
KSE100 41,439 Increased By 388.9 (0.95%)
KSE30 15,815 Increased By 157.9 (1.01%)
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Jun 16, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 15, 2022)...
Recorder Report 16 Jun, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 15, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8400-8450
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8400-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Grain prices Grain Market grain crop

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