ANL 10.80 Decreased By ▼ -0.18 (-1.64%)
ASC 9.88 No Change ▼ 0.00 (0%)
ASL 11.95 Decreased By ▼ -0.13 (-1.08%)
AVN 78.40 Decreased By ▼ -1.30 (-1.63%)
BOP 5.93 Decreased By ▼ -0.02 (-0.34%)
CNERGY 5.57 Decreased By ▼ -0.13 (-2.28%)
FFL 6.79 Decreased By ▼ -0.10 (-1.45%)
FNEL 6.23 No Change ▼ 0.00 (0%)
GGGL 11.75 Decreased By ▼ -0.15 (-1.26%)
GGL 16.90 Decreased By ▼ -0.34 (-1.97%)
GTECH 9.35 Decreased By ▼ -0.04 (-0.43%)
HUMNL 7.00 Decreased By ▼ -0.10 (-1.41%)
KEL 2.61 No Change ▼ 0.00 (0%)
KOSM 3.01 Decreased By ▼ -0.07 (-2.27%)
MLCF 26.75 Decreased By ▼ -0.50 (-1.83%)
PACE 3.07 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIBTL 6.54 Decreased By ▼ -0.01 (-0.15%)
PRL 17.79 Decreased By ▼ -0.31 (-1.71%)
PTC 7.60 Decreased By ▼ -0.10 (-1.3%)
SILK 1.49 Decreased By ▼ -0.03 (-1.97%)
SNGP 28.70 Increased By ▲ 0.10 (0.35%)
TELE 11.01 Decreased By ▼ -0.49 (-4.26%)
TPL 9.69 Decreased By ▼ -0.21 (-2.12%)
TPLP 18.29 Decreased By ▼ -0.91 (-4.74%)
TREET 29.40 Decreased By ▼ -0.40 (-1.34%)
TRG 80.29 Decreased By ▼ -0.91 (-1.12%)
UNITY 22.30 Decreased By ▼ -0.37 (-1.63%)
WAVES 13.30 Decreased By ▼ -0.20 (-1.48%)
WTL 1.51 Decreased By ▼ -0.03 (-1.95%)
YOUW 4.89 Decreased By ▼ -0.07 (-1.41%)
BR100 4,244 Decreased By -45.6 (-1.06%)
BR30 15,435 Decreased By -204.8 (-1.31%)
KSE100 42,756 Decreased By -322.1 (-0.75%)
KSE30 16,296 Decreased By -157.9 (-0.96%)
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Jun 02, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 01, 2022)...
Recorder Report 02 Jun, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 01, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8100-8200
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8000-8200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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