ANL 12.95 Increased By ▲ 0.10 (0.78%)
ASC 10.55 Decreased By ▼ -0.26 (-2.41%)
ASL 12.27 Decreased By ▼ -0.55 (-4.29%)
AVN 81.84 Decreased By ▼ -1.00 (-1.21%)
BOP 6.69 Decreased By ▼ -0.06 (-0.89%)
CNERGY 6.34 Decreased By ▼ -0.32 (-4.8%)
FFL 7.64 Decreased By ▼ -0.13 (-1.67%)
FNEL 6.80 Decreased By ▼ -0.27 (-3.82%)
GGGL 13.55 Decreased By ▼ -0.17 (-1.24%)
GGL 20.18 Increased By ▲ 0.38 (1.92%)
GTECH 11.50 Decreased By ▼ -0.05 (-0.43%)
HUMNL 7.68 Decreased By ▼ -0.43 (-5.3%)
KEL 2.84 Decreased By ▼ -0.05 (-1.73%)
KOSM 3.69 Decreased By ▼ -0.09 (-2.38%)
MLCF 33.68 Decreased By ▼ -0.62 (-1.81%)
PACE 3.45 Increased By ▲ 0.04 (1.17%)
PIBTL 6.40 Decreased By ▼ -0.09 (-1.39%)
PRL 17.30 Increased By ▲ 0.31 (1.82%)
PTC 7.20 Decreased By ▼ -0.01 (-0.14%)
SILK 1.08 Decreased By ▼ -0.02 (-1.82%)
SNGP 30.49 Decreased By ▼ -1.19 (-3.76%)
TELE 13.08 Decreased By ▼ -0.86 (-6.17%)
TPL 10.28 Decreased By ▼ -0.38 (-3.56%)
TPLP 20.40 Decreased By ▼ -0.40 (-1.92%)
TREET 32.90 Decreased By ▼ -0.67 (-2%)
TRG 78.90 Decreased By ▼ -2.45 (-3.01%)
UNITY 23.75 Decreased By ▼ -0.70 (-2.86%)
WAVES 14.43 Decreased By ▼ -0.37 (-2.5%)
WTL 1.68 Decreased By ▼ -0.02 (-1.18%)
YOUW 5.67 Decreased By ▼ -0.10 (-1.73%)
BR100 4,551 Decreased By -43.8 (-0.95%)
BR30 16,372 Decreased By -390.8 (-2.33%)
KSE100 45,249 Decreased By -283.9 (-0.62%)
KSE30 17,315 Decreased By -112.6 (-0.65%)
Brecorder Logo
May 01, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (April 30, 2022)...
Recorder Report 01 May, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (April 30, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8100-8200
Gur                          9000-11000
Shakar                      11000-13000
Ghee (16 kg)                  7100-7300
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                     17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         15000-17000
Basmati Super (new)         14000-15000
Kainat 1121                 16000-18000
Rice Basmati (386)           9000-11000
Basmati broken               6600-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

grain grain export Grain Market grain crop

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

First half of May: Prices of POL products to remain unchanged

Eid holidays may disturb oil supplies: Power plants: furnace oil arranged for May

Payment of PDC for March: Ogra sees shortfall of Rs1.87bn

Inward home remittances: ECs can maintain separate forex accounts for each MTO: SBP

Execution of revised GSA with SNGPL: NPPMCL seeks help of Power Div

New power capacity: Competitive bidding yet to be implemented: WB

SBP revises customers’ digital onboarding framework

Punjab CM-elect administered oath at last

Issuance of right shares by listed cos: SECP seeks to adopt enhanced disclosure-based regime

Financial institutions regulated by SECP: Banks not responsible for FATF’s AML/CFT obligations

Read more stories