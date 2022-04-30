ANL 12.95 Increased By ▲ 0.10 (0.78%)
ASC 10.55 Decreased By ▼ -0.26 (-2.41%)
ASL 12.27 Decreased By ▼ -0.55 (-4.29%)
AVN 81.84 Decreased By ▼ -1.00 (-1.21%)
BOP 6.69 Decreased By ▼ -0.06 (-0.89%)
CNERGY 6.34 Decreased By ▼ -0.32 (-4.8%)
FFL 7.64 Decreased By ▼ -0.13 (-1.67%)
FNEL 6.80 Decreased By ▼ -0.27 (-3.82%)
GGGL 13.55 Decreased By ▼ -0.17 (-1.24%)
GGL 20.18 Increased By ▲ 0.38 (1.92%)
GTECH 11.50 Decreased By ▼ -0.05 (-0.43%)
HUMNL 7.68 Decreased By ▼ -0.43 (-5.3%)
KEL 2.84 Decreased By ▼ -0.05 (-1.73%)
KOSM 3.69 Decreased By ▼ -0.09 (-2.38%)
MLCF 33.68 Decreased By ▼ -0.62 (-1.81%)
PACE 3.45 Increased By ▲ 0.04 (1.17%)
PIBTL 6.40 Decreased By ▼ -0.09 (-1.39%)
PRL 17.30 Increased By ▲ 0.31 (1.82%)
PTC 7.20 Decreased By ▼ -0.01 (-0.14%)
SILK 1.08 Decreased By ▼ -0.02 (-1.82%)
SNGP 30.49 Decreased By ▼ -1.19 (-3.76%)
TELE 13.08 Decreased By ▼ -0.86 (-6.17%)
TPL 10.28 Decreased By ▼ -0.38 (-3.56%)
TPLP 20.40 Decreased By ▼ -0.40 (-1.92%)
TREET 32.90 Decreased By ▼ -0.67 (-2%)
TRG 78.90 Decreased By ▼ -2.45 (-3.01%)
UNITY 23.75 Decreased By ▼ -0.70 (-2.86%)
WAVES 14.43 Decreased By ▼ -0.37 (-2.5%)
WTL 1.68 Decreased By ▼ -0.02 (-1.18%)
YOUW 5.67 Decreased By ▼ -0.10 (-1.73%)
BR100 4,551 Decreased By -43.8 (-0.95%)
BR30 16,372 Decreased By -390.8 (-2.33%)
KSE100 45,249 Decreased By -283.9 (-0.62%)
KSE30 17,315 Decreased By -112.6 (-0.65%)
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Apr 30, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 29, 2022)...
Recorder Report 30 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 29, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8100-8200
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7000-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               10000-12000
Dal Mong (Chilka)          11500-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           21000-22000
Dal Mash (Chilka)          22500-25000
Dal Mash (Washed)          25000-27000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         17000-17500
Masoor (salam-impor)       19000-19600
Masoor (salam-local)       22000-23000
Gram White                  2000-21000
Gram Black                 13000-14000
Dal Chana (Thin)           14000-15000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans (Lobia) 17000-19000
Red Kidney Beans (Lobia)   21500-23000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        15000-17000
Basmati Super (new)        14000-15000
Kainat 1121                16000-18000
Rice Basmati (386)          9000-11000
Basmati broken              6600-10000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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