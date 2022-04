KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

==================================================================================================== Dividend BC-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right Ex-Price ==================================================================================================== (UBLTFC5) United Bank Ltd 21-Apr-22 29-Apr-22 Dadabhoy Sack Ltd # 22-Apr-22 29-Apr-22 29-Apr-22 The Universal Insurance Company Ltd 22-Apr-22 29-Apr-22 NIL 29-Apr-22 IGI Holdings Ltd 22-Apr-22 29-Apr-22 35% (F) 20-Apr-22 29-Apr-22 First Punjab Modaraba 22-Apr-22 29-Apr-22 NIL 29-Apr-22 Pakistan Reinsurance Company Ltd 22-Apr-22 29-Apr-22 20% (F), 200% B 20-Apr-22 29-Apr-22 Packages Ltd 22-Apr-22 29-Apr-22 275% (F) 20-Apr-22 29-Apr-22 Avanceon Ltd 22-Apr-22 29-Apr-22 10% (F), 25% B 20-Apr-22 29-Apr-22 (KELSC5) K-Electric Ltd 22-Apr-22 29-Apr-22 Fatima Fertilizer Company Ltd 23-Apr-22 29-Apr-22 35% (F) 21-Apr-22 29-Apr-22 Asia Insurance Company Ltd 23-Apr-22 29-Apr-22 3% (F), 10% B 21-Apr-22 29-Apr-22 Crescent Star Insurance Ltd 23-Apr-22 29-Apr-22 NIL 29-Apr-22 PICIC Insurance Ltd 23-Apr-22 29-Apr-22 NIL 29-Apr-22 Shabbir Tiles & Ceramics Ltd # 23-Apr-22 29-Apr-22 29-Apr-22 The Pakistan General Insurance Company Ltd 23-Apr-22 29-Apr-22 NIL 29-Apr-22 Dolmen City Reit 27-Apr-22 29-Apr-22 3.9% (iii) 25-Apr-22 Reliance Insurance Company Ltd 20-Apr-22 30-Apr-22 5% (F), 5% B 18-Apr-22 30-Apr-22 Crescent Fibres Ltd # 24-Apr-22 30-Apr-22 30-Apr-22 Pakistan International Container Terminal Ltd 28-Apr-22 30-Apr-22 85% (i) 26-Apr-22 Habib Bank Ltd 29-Apr-22 30-Apr-22 22.5% (i) 27-Apr-22 (BIPLSC) BankIslami Pakistan Ltd 29-Apr-22 30-Apr-22 Engro Polymer & Chemicals Ltd (Preference Shares) 29-Apr-22 02-05-2022 3.7% 27-Apr-22 Engro Corporation Ltd 29-Apr-22 02-05-2022 120% (i) 27-Apr-22 Engro Polymer & Chemicals Ltd 29-Apr-22 02-05-2022 50% (i) 27-Apr-22 Engro Fertilizers Ltd 29-Apr-22 02-05-2022 55% (i) 27-Apr-22 Summit Bank Ltd * 27-Apr-22 03-05-2022 Rafhan Maize Products Company Ltd 03-05-2022 05-05-2022 1000% (i) 27-Apr-22 G3 Technologies Ltd # 30-Apr-22 07-05-2022 07-05-2022 Allied Bank Ltd 05-05-2022 07-05-2022 20% (i) 27-Apr-22 United Bank Ltd 05-05-2022 07-05-2022 50% (i) 27-Apr-22 Ittehad Chemicals Ltd 06-05-2022 09-05-2022 10% (i) 27-Apr-22 Mari Petroleum Company Ltd. # 29-Apr-22 10-05-2022 10-05-2022 NetSol Technologies Ltd # 04-05-2022 10-05-2022 10-05-2022 Synthetic Products Enterprises 06-05-2022 10-05-2022 05% (ii) 27-Apr-22 Dadex Eternit Ltd # 10-05-2022 17-05-2022 17-05-2022 Maple Leaf Cement Factory Ltd # 11-05-2022 17-05-2022 17-05-2022 AL-Ghazi Tractors L imited 11-05-2022 17-05-2022 1020.58% (F) 09-05-2022 17-05-2022 (NEXTCP) Next Capital L imited 15-05-2022 21-05-2022 Pakistan Aluminium Beverage Cans Ltd 17-05-2022 23-05-2022 15% (F) 13-05-2022 23-05-2022 ====================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

