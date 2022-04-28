ANL 12.85 Decreased By ▼ -0.35 (-2.65%)
ASC 10.81 Increased By ▲ 0.06 (0.56%)
ASL 12.82 Decreased By ▼ -0.07 (-0.54%)
AVN 82.84 Decreased By ▼ -0.41 (-0.49%)
BOP 6.75 Increased By ▲ 0.06 (0.9%)
CNERGY 6.66 Increased By ▲ 0.41 (6.56%)
FFL 7.77 Decreased By ▼ -0.18 (-2.26%)
FNEL 7.07 Increased By ▲ 0.04 (0.57%)
GGGL 13.72 Decreased By ▼ -0.28 (-2%)
GGL 19.80 Decreased By ▼ -0.42 (-2.08%)
GTECH 11.55 Decreased By ▼ -0.25 (-2.12%)
HUMNL 8.11 Decreased By ▼ -0.11 (-1.34%)
KEL 2.89 Decreased By ▼ -0.01 (-0.34%)
KOSM 3.78 Decreased By ▼ -0.02 (-0.53%)
MLCF 34.30 Decreased By ▼ -0.40 (-1.15%)
PACE 3.41 Increased By ▲ 0.03 (0.89%)
PIBTL 6.49 Decreased By ▼ -0.09 (-1.37%)
PRL 16.99 Increased By ▲ 0.74 (4.55%)
PTC 7.21 Decreased By ▼ -0.03 (-0.41%)
SILK 1.10 Increased By ▲ 0.01 (0.92%)
SNGP 31.68 Decreased By ▼ -0.14 (-0.44%)
TELE 13.94 Decreased By ▼ -0.41 (-2.86%)
TPL 10.66 Decreased By ▼ -0.44 (-3.96%)
TPLP 20.80 Decreased By ▼ -0.23 (-1.09%)
TREET 33.57 Decreased By ▼ -1.23 (-3.53%)
TRG 81.35 Decreased By ▼ -1.35 (-1.63%)
UNITY 24.45 Decreased By ▼ -0.24 (-0.97%)
WAVES 14.80 Decreased By ▼ -0.38 (-2.5%)
WTL 1.70 No Change ▼ 0.00 (0%)
YOUW 5.77 Decreased By ▼ -0.13 (-2.2%)
BR100 4,595 Decreased By -37 (-0.8%)
BR30 16,763 Decreased By -78.6 (-0.47%)
KSE100 45,533 Decreased By -284.4 (-0.62%)
KSE30 17,427 Decreased By -305.7 (-1.72%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,369
024hr
Pakistan Cases
1,527,956
10024hr
Sindh
576,769
Punjab
506,018
Balochistan
35,484
Islamabad
135,178
KPK
219,460
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Apr 28, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 27, 2022)...
Recorder Report 28 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 27, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8100-8200
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7000-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               10000-12000
Dal Mong (Chilka)          11500-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           21000-22000
Dal Mash (Chilka)          22500-25000
Dal Mash (Washed)          25000-27000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         17000-17500
Masoor (salam-impor)       19000-19600
Masoor (salam-local)       22000-23000
Gram White                  2000-21000
Gram Black                 13000-14000
Dal Chana (Thin)           14000-15000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                    17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    21500-23000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        15000-17000
Basmati Super (new)        14000-15000
Kainat 1121                16000-18000
Rice Basmati (386)          9000-11000
Basmati broken              6600-10000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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grain Lahore Grain Market Rates commodity rates

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