ANL 13.20 Increased By ▲ 0.15 (1.15%)
ASC 10.75 Decreased By ▼ -0.10 (-0.92%)
ASL 12.89 Decreased By ▼ -0.33 (-2.5%)
AVN 83.25 Decreased By ▼ -0.75 (-0.89%)
BOP 6.69 Decreased By ▼ -0.14 (-2.05%)
CNERGY 6.25 Decreased By ▼ -0.14 (-2.19%)
FFL 7.95 Decreased By ▼ -0.11 (-1.36%)
FNEL 7.03 Decreased By ▼ -0.09 (-1.26%)
GGGL 14.00 Decreased By ▼ -0.11 (-0.78%)
GGL 20.22 Increased By ▲ 0.42 (2.12%)
GTECH 11.80 Increased By ▲ 0.80 (7.27%)
HUMNL 8.22 Decreased By ▼ -0.24 (-2.84%)
KEL 2.90 Decreased By ▼ -0.07 (-2.36%)
KOSM 3.80 Decreased By ▼ -0.05 (-1.3%)
MLCF 34.70 Decreased By ▼ -0.02 (-0.06%)
PACE 3.38 Decreased By ▼ -0.23 (-6.37%)
PIBTL 6.58 Decreased By ▼ -0.10 (-1.5%)
PRL 16.25 Decreased By ▼ -0.43 (-2.58%)
PTC 7.24 Decreased By ▼ -0.12 (-1.63%)
SILK 1.09 Decreased By ▼ -0.03 (-2.68%)
SNGP 31.82 Decreased By ▼ -0.33 (-1.03%)
TELE 14.35 Increased By ▲ 0.16 (1.13%)
TPL 11.10 Decreased By ▼ -0.22 (-1.94%)
TPLP 21.03 Decreased By ▼ -0.26 (-1.22%)
TREET 34.80 Decreased By ▼ -0.77 (-2.16%)
TRG 82.70 Decreased By ▼ -1.86 (-2.2%)
UNITY 24.69 Decreased By ▼ -0.46 (-1.83%)
WAVES 15.18 Decreased By ▼ -0.27 (-1.75%)
WTL 1.70 Decreased By ▼ -0.02 (-1.16%)
YOUW 5.90 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 4,632 Decreased By -30.3 (-0.65%)
BR30 16,842 Decreased By -276.9 (-1.62%)
KSE100 45,818 Decreased By -255.6 (-0.55%)
KSE30 17,733 Decreased By -107.8 (-0.6%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,369
024hr
Pakistan Cases
1,527,956
10024hr
Sindh
576,769
Punjab
506,018
Balochistan
35,484
Islamabad
135,178
KPK
219,460
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Apr 27, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 26, 2022)...
Recorder Report 27 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 26, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8100-8200
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7000-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               10000-12000
Dal Mong (Chilka)          11500-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           21000-22000
Dal Mash (Chilka)          22500-25000
Dal Mash (Washed)          25000-27000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         17000-17500
Masoor (salam-impor)       19000-19600
Masoor (salam-local)       22000-23000
Gram White                  2000-21000
Gram Black                 13000-14000
Dal Chana (Thin)           14000-15000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                    17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    21500-23000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        15000-17000
Basmati Super (new)        14000-15000
Kainat 1121                16000-18000
Rice Basmati (386)          9000-11000
Basmati broken              6600-10000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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